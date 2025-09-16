وزيرة خارجية السويد: الهجوم العسكري المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا

لن نجلس مع وكيلك.. الأهلي المصري يشعل صداما مع إمام عاشور
إمام عاشورالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

فجّر النادي الأهلي أزمة جديدة مع لاعبه إمام عاشور بعد رسالة حاسمة وجهها محمود الخطيب، رئيس النادي، بشأن ملف تمديد عقده، رافضا التعامل مع وكيله الجديد آدم وطني.

إمام عاشور أثار غضب إدارة الأهلي بعدما أعلن أن آدم وطني أصبح ممثلا رسميا له، وهو الاسم الذي ارتبط سابقا بخلافات قوية مع القلعة الحمراء عقب رحيل المهاجم وسام أبو علي، الذي كان يتولى وطني أيضا إدارة ملفه.

تأتي هذه التطورات في وقت يمر فيه الأهلي بمرحلة تراجع في النتائج ببطولة الدوري المصري، حيث اكتفى الفريق بالتعادل الإيجابي أمام إنبي في الجولة الأخيرة؛ ما زاد من الضغوط على الإدارة والجهاز الفني واللاعبين على حد سواء.

رسالة الخطيب المباشرة

قناة "إم بي سي مصر2" كشفت تفاصيل الموقف، مؤكدة أن عاشور تلقى رسالة واضحة مفادها أن الأهلي لن يعقد أي جلسة مع وطني، مع ترك الباب مفتوحا أمام اللاعب نفسه للحوار المباشر مع الإدارة.

ونقلت القناة أن تعليمات الخطيب كانت صريحة: "الجلوس مع وكيلك غير وارد، لكن الحديث معك مباشرة لا مانع فيه".

كما وجه الخطيب رسالة تحذيرية أخرى لإمام قائلا: "عقدك ما زال ساريا، عليك التركيز في الملعب، أما رفع العقود والأرقام في الوقت الحالي فليس مطروحا".

ويعتبر الأهلي التعامل مع آدم وطني في أي ملف تعاقدي أمرا منتهيا، بسبب الأضرار التي لحقت بالنادي من طريقة إدارته لملف رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

