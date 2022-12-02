موعد مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم
تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما، بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة، يوم الخميس.
وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.
ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت دون أهداف.
وعلى الجانب الآخر ساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان في الفوز على إسبانيا 2-1 في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم على استاد خليفة الدولي يوم الخميس، ليبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.
وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.
موعد مباراة المغرب وإسبانيا
تقام مباراة المغرب القادمة ضد إسبانيا على استاد المدينة التعليمية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2022، في سابع مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت أبوظبي.