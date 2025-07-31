عرضان رسميان لنجم الاتحاد السعودي

أفادت تقارير إخبارية عن تلقي مروان الصحفي، نجم نادي الاتحاد السعودي، عرضين رسميين من ناديين في أوروبا لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاد مروان إلى صفوف الاتحاد بعد نهاية إعارته مع نادي بيرشكوت البلجيكي برفقة مواطنه وزميله في الاتحاد فيصل الغامدي، إلا أن اللاعب يرغب في استكمال مشواره في أوروبا بتجربة احتراف جديدة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الاتحاد تلقت عرضين رسميين من بلاكبيرن روفرز، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ورويال أتويرب البلجيكي لضم اللاعب، وتقوم الإدارة حاليًّا بدراستهما، ما بين شراء اللاعب أو استعارته، بينما تميل إدارة "العميد" لحسم مصير اللاعب بالإعارة.

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ويتواجد مروان الصحفي في معسكر الاتحاد التحضيري المُقام حاليًّا في البرتغال برفقة زملائه الدوليين في الأيام الأخيرة بعد نهاية فترة الإجازة.

ولعب المهاجم السعودي 28 مباراة مع بيرشكوت، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، بينما تستهدف إدارة الاتحاد تجديد تجربة احتراف اللاعب، لاكتساب مزيد من الخبرات والتطور.

وينتهي عقد مروان مع الاتحاد بنهاية صيف 2029، ورغم صغر عمر اللاعب (21 عامًا) فإنه ثبّت أقدامه ضمن خيارات الفرنسي هيرفي رينارد في المنتخب السعودي.