الزمالك يوجه لبيراميدز 4 "صفعات" في أشرس ميركاتو

تصدر نادي الزمالك المشهد الكروي المصري، موجهًا أربع "صفعات" موجعة لنادي بيراميدز الذي يزاحمه بقوة في سوق الانتقالات، في ميركاتو صيفي مشتعل أشبه بلعبة "القط والفأر".

لم تعد المنافسة بين الزمالك وبيراميدز مجرد تنافس على أسماء اللاعبين، بل امتدت لتكون معركة "هيبة" في السوق.

الزمالك بقيادة مديره الرياضي الجديد جون إدوارد، أعاد رسم خريطة الميركاتو بصفقات وبرفضه التنازلات، فيما بات بيراميدز مضطراً لإعادة حساباته أكثر من مرة بعدما خرج خالي الوفاض من معارك المفاوضات الكبرى أمام غريمه الأبيض.

وأثبت الزمالك في هذا الصيف أنه رغم الظروف المحيطة، يمكنه الوقوف نداً شرساً بل ومتفوقاً في أهم معارك الميركاتو، محرزاَ نصراً معنوياً يتجاوز الصفقات إلى إثبات الذات أمام جمهور وخصوم يتربصون بنتائج هذه "المعارك".

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1- شرط مبلغ ضخم لبيع صبحي

بدأت أولى الصفعات عندما فتح الزمالك باب التفاوض مبدئياً لبيع حارس مرماه محمد صبحي، لكنه فاجأ بيراميدز بطلب شرط مالي ضخم وصل إلى 3 ملايين دولار كحد أدنى.

واشترط الزمالك أيضاً إدخال لاعب بحجم محمد رضا "بوبو" من صفوف بيراميدز ضمن صفقة تبادلية، إلا أن بيراميدز رفض التفريط في لاعبه ليعلّق إنجاز الصفقة.

ومع إصرار القلعة البيضاء على الرقم المالي المرتفع وعدم تصفية الصفقة التبادلية، عجز بيراميدز عن الظفر بالحارس، مؤجلاً خططه لتدعيم مركز الحراسة، في أكبر ضربة معنوية ومالية للنادي السماوي في هذا الملف.

2- التفوق في الصراع على محمد إسماعيل

وجّه الزمالك الصفعة الثانية في سباق قوي على ضم المدافع محمد إسماعيل من نادي زد، فقد نافس بيراميدز والأهلي للفوز باللاعب.

وقرر محمد إسماعيل بنفسه إنهاء حالة التجاذب وأعلن رغبته في ارتداء القميص الأبيض، رغم تقارب العروض المقدمة لنادي زد من جميع الأطراف.

وتمسك الزمالك بالمفاوضات حتى تفوق ونجح في أخذ توقيع المدافع الشاب، الذي يستعد للانضمام رسمياً بعد استكمال الرتوش الأخيرة في الصفقة.

وبهذا الانتقال أحبط الزمالك مخطط بيراميدز للحصول على لاعب شاب بمواصفات دفاعية نادرة، ليؤمن صفقته ويرسل رسالة قوية لمنافسيه في السوق.

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3- التفوق في الصراع على آدم كايد

أما الصفعة الثالثة فجاءت مع حسم الزمالك صفقة اللاعب الفلسطيني الشاب آدم كايد، أحد أبرز المواهب العربية في أوروبا.

وقع كايد للزمالك في انتقال حر بعد نهاية عقده مع بريدا الهولندي، ورفض الإغراءات المالية مفضلاً ارتداء قميص "القميص الأبيض".

وكان اللاعب هدفاً واضحاً لبيراميدز، لكن إصرار الزمالك وجدية مفاوضاته وحماسة الجهاز الفني حسمت الصراع لمصلحته.

4- رفض حامد حمدان "العراض الخرافي"

الصفعة الأشد وقعاً كانت مع ملف اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، الذي تلقى عرضاً وصفه وكيله بـ"الخرافي" من بيراميدز.

لكن اللاعب رفض عرض الملايين مؤثراً حلمه باللعب للزمالك وموقفه الثابت برغبة شخصية وعائلية ببداية مغامرة في القلعة البيضاء فقط.

وأكد حمدان لإدارة ناديه ولوكيله بشكل قاطع أنه لن ينتقل لأي نادٍ مصري غير الزمالك، حتى لو استمر تعثر الصفقة لبعض الوقت.