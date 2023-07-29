لويس كاسترو مدرب النصر يعلق على غضب رونالدو

وأضاف: "من شبه المستحيل أن نلعب ضد باريس سان جيرمان، ثم راحة يومين، ثم نواجه إنتر ميلان، ثم سفر للسعودية ومواجهة الشباب، من المستحيل لفريق أن يلعب 3 مباريات في 5 أيام، ولذلك لم نظهر بالمستوى الذي نريده".

وتابع: "أليكس تيليس انضم إلينا منذ 5 أيام ويحتاج إلى الوقت لاستعادة إمكاناته، نحن بحاجة لنعيش الواقع، لدينا العديد من اللاعبين وعلينا منح الوقت لكل لاعب".

وأتم: "مازلنا نحضر أنفسنا للدوري حتى من خلال كأس الملك سلمان للأندية، لكن لدينا عقلية الانتصار في أي بطولة".

وبدأ رونالدو المباراة على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني، وسجل النجم البرتغالي هدفا في الدقيقة 75 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.