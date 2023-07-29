لويس كاسترو مدرب النصر يعلق على غضب رونالدو
رد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على ما تردد عن غضب مواطنه كريستيانو رونالدو عقب مواجهة الشباب.
وبدا أن رونالدو غادر الملعب غاضبًا وطلب من أحد المصورين إبعاد الكاميرا عنه بعد تعادل النصر مع الشباب دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.
وعقب المباراة سئل كاسترو عن غضب رونالدو وقال: "العيون دائما على كريستيانو، لذلك رأيته غير سعيد، وإذا نظرت إلى كل اللاعبين، فسترى استياءهم أيضا".
وأضاف: "من شبه المستحيل أن نلعب ضد باريس سان جيرمان، ثم راحة يومين، ثم نواجه إنتر ميلان، ثم سفر للسعودية ومواجهة الشباب، من المستحيل لفريق أن يلعب 3 مباريات في 5 أيام، ولذلك لم نظهر بالمستوى الذي نريده".
وتابع: "أليكس تيليس انضم إلينا منذ 5 أيام ويحتاج إلى الوقت لاستعادة إمكاناته، نحن بحاجة لنعيش الواقع، لدينا العديد من اللاعبين وعلينا منح الوقت لكل لاعب".
وأتم: "مازلنا نحضر أنفسنا للدوري حتى من خلال كأس الملك سلمان للأندية، لكن لدينا عقلية الانتصار في أي بطولة".
وبدأ رونالدو المباراة على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني، وسجل النجم البرتغالي هدفا في الدقيقة 75 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وحاول رونالدو خطف هدف متأخر لكن ركلته الحرة مرت فوق العارضة.
وخلال استعداداته للموسم الجديد تغلب النصر على ألفيركا وفارينزي وخسر من سيلتا فيغو وبنفيكا وتعادل مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.
وسيلعب النصر مع الاتحاد المنستيري والزمالك في الجولتين الثانية والثالثة من البطولة العربية قبل أن يفتتح مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الاتفاق يوم 14 أغسطس.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، ويفود المدرب البرتغالي لويس كاسترو.