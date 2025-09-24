قرأها في دقيقة ونصف.. ورقة رياض محرز تفجر جدلا واسعا (فيديو)

أثار الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، جدلا واسعا خلال مواجهة فريقه لنظيره بيراميدز المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وسجّل فيستون مايلي ثلاثية، ليقود بيراميدز للفوز 3-1 على مستضيفه الأهلي السعودي؛ ما منح الفريق المصري لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ليتقدم في كأس القارات للأندية.

وسيلعب بطل أفريقيا على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 13 ديسمبر من أجل بلوغ نهائي البطولة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا، بعدها بـ4 أيام.

واستعرض برنامج "دورينا غير" لقطة بين الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، ورياض محرز، حيث قام المدرب بتمرير ورقة بها تعليمات إلى النجم الجزائري، ولكن اللاعب ظل لفترة ليست قليلة وهو يتابع المكتوب بها، وهو ما اعتبره محللو البرنامج أمرا غريبا للغاية.

وقال حمد المنتشري: "أي مدرب بالتأكيد يكون دائما لديه خطط وتعليمات مسبقة، وعندما يدفع بلاعب ما فباقي الفريق يعرف ماذا يريد المدرب وكيفية التحويلات في الملعب".

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف: "رياض محرز يحمل الورقة لمدة دقيقة ونصف الدقيقة، استلمها 84:16 حتى 85:40 دقيقة يقرأ تعليمات يايسله.. هل يعقل هذا أن محرز لا يعرف مركزه مع التبديل الجديد؟، يبدو أن خط المدرب سيئ ولم يقدر اللاعب على قراءة المكتوب، هل يعقل أن المدرب لا توجد لديه خطة أولى وثانية وثالثة؟".

وقال المدرب خالد العطوي: "المفروض أن تكون التعليمات سهلة وواضحة، خاصة في هذا التوقيت الصعب من المدرب، وكلامي ليس موجها لمحرز فقط ولكن على المدرب إيصال الرسالة بشكل مثالي".