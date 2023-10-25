فيران توريس يهدي هدفه لجدته الراحلة
أهدى فيران توريس لاعب برشلونة الإسباني هدفه في مرمى شاختار الأوكراني، خلال مباراة الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جدته الراحلة.
وسجل فيران توريس، وفيرمين لوبيز، هدفين في الشوط الأول ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه شاختار دونيتسك ليحافظ على صدارة المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وكتب فيران توريس على قميصه الذي كشف عنه بعد الهدف: "va per tu abuela"، في رسالة إلى جدّته التي توفيت في شهر يناير الماضي.
وبعد تسجيله في مرمى شاختار، احتفل "توريس" بقميص مكتوب عليه: "هذا لك يا جدّتي".
وتوفيت جدة توريس في يناير الماضي، وكان اللاعب الشاب مرتبطًا بها بشدة.
واقترب برشلونة الإسباني من بلوغ دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه على شاختار دونتيسك الأوكراني 2 -1
وسيطر صاحب الأرض على الكرة منذ البداية، وافتتح التسجيل بعد 28 دقيقة حين تابع توريس كرة مرتدة من إطار المرمى وجعل لوبيز النتيجة 2-صفر في الدقيقة 36 بتسديدة قوية في الزاوية العليا.
وقلص جيورجي سوداكوف الفارق لـ"شاختار" بعدما انطلق في هجمة مرتدة وسدد في الزاوية الضيقة في الدقيقة 62، لكن برشلونة تماسك حتى النهاية ليحقق فوزه الثالث تواليًا في دور المجموعات.
ويتصدر برشلونة المجموعة وله 9 نقاط متفوقًا بست نقاط على بورتو، الذي يحل ضيفًا على أنتويرب الليلة.
ولدى شاختار 3 نقاط في المركز الثالث، بينما لم يحصد أنتويرب أي نقاط حتى الآن.