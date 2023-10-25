فيران توريس يهدي هدفه لجدته الراحلة

وسجل فيران توريس، وفيرمين لوبيز، هدفين في الشوط الأول ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه شاختار دونيتسك ليحافظ على صدارة المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وكتب فيران توريس على قميصه الذي كشف عنه بعد الهدف: "va per tu abuela"، في رسالة إلى جدّته التي توفيت في شهر يناير الماضي.

وبعد تسجيله في مرمى شاختار، احتفل "توريس" بقميص مكتوب عليه: "هذا لك يا جدّتي".

وتوفيت جدة توريس في يناير الماضي، وكان اللاعب الشاب مرتبطًا بها بشدة.