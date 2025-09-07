أظهر صورتها وهي تعانقه.. أول رد من لامين يامال حول خيانة نيكي (فيديو)

فاجئ نيكو ويليامز، نجم منتخب إسبانيا، صديقه لامين يامال بعد مباراة تركيا في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

وحقق منتخب إسبانيا فوزاً ساحقاً على حساب تركيا بستة أهداف دون رد ليعزز انطلاقته في تصفيات كأس العالم بالانتصار الثاني على التوالي.

وشهدت المباراة تألقاً من لامين يامال الذي صنع هدفين لزملائه ولكنه لم يهز الشباك.

ونشر نيكو ويليامز عبر حسابه بموقع إنستغرام مقطع فيديو صوّره داخل غرف الملابس لنجم برشلونة لامين يامال وهو يكتب رسالة عبر هاتفه.

وعلق نيكو ويليامز على الفيديو قائلاً: "ابني وقع في الحب"، في إشارة إلى مراسلة لامين يامال لصديقته.

وداعب يامال صديقه بعد أن اكتشف أنه يصوّره وأظهر صورة عاطفية عبر هاتفه له مع نيكي نيكول المغنية الأرجنتينية الشهيرة.

وجاءت هذه الرسالة كأول رد بعد انتشار أنباء أخيرًا حول انفصال لامين يامال عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول مغنية الراب الشهيرة بعد علاقة قصيرة دامت 13 يوماً فقط وسط جدل واسع حول خيانتها ليامال وارتباطها بنجم ريال مدريد فرانكو ماستانتونو.