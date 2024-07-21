قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن التعاقد مع ليني يورو وجوشوا زيركزي تحقق بسبب سرعة قيادة النادي في اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لتأمين التعاقدات الجديدة التي يحتاجها النادي مبكرًا.

وحدث تغيير في هيكل إدارة النادي كما استفاد الفريق من أفكار جديدة بعد أن استحوذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من أسهم النادي، وسيطر على عمليات كرة القدم.

وتعاقد يونايتد مع المدافع الفرنسي يورو لمدة خمس سنوات مقابل 62 مليون يورو (67 مليون دولار) الخميس الماضي، وكان يورو (18 عامًا) هدفًا للكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، ومن بينها ريال مدريد.

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وحسم يونايتد أيضًا تعاقده مع المهاجم زيركزي (23 عامًا) لخمس سنوات قادمًا من بولونيا الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42.5 مليون يورو (46.35 مليون دولار).

وقدم زيركزي أداءً لافتًا مع النادي الإيطالي الموسم الماضي كما شارك مع منتخب هولندا في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا مؤخرًا.

وقال تين هاغ: "من الجيد جدًّا أن نكون في مقدمة سوق الانتقالات، كنا سباقين كثيرًا.. وهكذا تؤدي الإدارة دورًا هائلًا في الوقت الحالي وهذا هو أسلوب العمل الذي نريده في يونايتد".

"طموحنا كبير جدًّا وعليك أن تكون في المقدمة، وأن تكون جاهزًا للموسم. كلما أسرعت في تجهيز فريقك كان بوسعك الاستعداد مبكرًا (للموسم)".

وترك يورو انطباعًا جيدًا في ظهوره الأول مع فريقه الجديد خلال فوز يونايتد 2-صفر وديًّا على رينجرز الاسكتلندي في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، أمس السبت.

ومن المرجح أن ينضم زيركزي، الذي حصل على عطلة بعد بطولة أوروبا، إلى الفريق في أغسطس المقبل.