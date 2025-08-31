الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة في إطار حملة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم (مبعوث أممي)

logo
رياضة

الأهلي المصري يعاقب زيزو لهذا السبب

الأهلي المصري يعاقب زيزو لهذا السبب
أحمد سيد زيزو بقميص الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 6:21 م

فرض محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي المصري، عقوبة مالية ضد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثنائية دون رد أمس السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز بعد ارتباط دام 3 أشهر فقط.

أخبار ذات علاقة

خوسيه ريبيرو

رسميًا.. الأهلي يطيح بخوسيه ريبيرو بعد السقوط أمام بيراميدز

 وبحسب مصادر داخل الأهلي فإن محمد يوسف قرر تغريم زيزو بسبب البيان الذي نشره عبر حسابه بموقع إنستغرام مساء اليوم الأحد.

واعتذر زيزو لجماهير الأهلي عن تراجع النتائج مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد أداءً أفضل للفريق الأحمر.

أخبار ذات علاقة

مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

"هذا وقت الشامتين".. زيزو يعتذر لجماهير الأهلي برسالة قوية (صورة)

 وفرض يوسف غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري ضد اللاعب لخرق قرار منع التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وفوجئ يوسف برسالة زيزو دون الحصول على إذن النادي وفرض غرامة مالية ضده وفقاً للائحة.

أخبار ذات علاقة

تشافي هرنانديز

هل فاوض الأهلي المصري تشافي لخلافة ريبيرو؟

 وكان زيزو قد انضم إلى الأهلي قادماً من الزمالك عقب نهاية عقده في صفقة انتقال حر.

وكان الأهلي قد جمع 5 نقاط من 4 جولات بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 وغزل المحلة دون أهداف والخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 0-2.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC