وجه نادي "شيكاغو فاير" الأمريكي، رسالة "تعهد وضمان" إلى جماهيره، حال غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، عن المواجهة المرتقبة بين شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الـ31 من أغسطس المقبل.

ويغيب نجم ميسي عن ثاني مباراة له في الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الأسبوع في ميامي، عندما يستقبل شيكاغو فاير، بسبب إصابة في كاحله الأيمن تعرض لها خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كوبا أميركا في ميامي.

لكن الفريق الزائر قال إنه يتوقع أن يكون ميسي جاهزًا للعب في شيكاغو في غضون ستة أسابيع.

وكان ميسي غاب عن فوز فريقه على ضيفه تورنتو 3-1.

وقال نادي "شيكاغو فاير" في بيان: "بينما يتطلع النادي إلى ملء ملعب سولدجر فيلد بالجماهير، لمواكبة صاحب الأرض شيكاغو فاير، فإنه يدرك أن لاعبًا من عيار نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي يساعد دائمًا في جذب جمهور أكبر وجذب مشجعين جدد للعبة الجميلة".

وأضاف: "رغم الإصابة التي تعرض لها ميسي، خلال نهائي كوبا أمريكا، فإن النادي واثق من أنه سيعود إلى الملعب في مباراة الشهر المقبل".

وأوضح: "لضمان امتلاء الملعب وإيجاد تجربة لا تُنسى لجميع الحضور، يقدّم فريق فاير ضمان ائتمان المشجعين.. وإذا كان ميسي غير متاح للمباراة، يحصل مشتري تذكرة المباراة الواحدة منذ الآن وحتى يوم المباراة على خصم 250 دولارًا على تذكرتين أو أكثر لموسم شيكاغو فاير، أو خصم 100 دولار على تذكرتين أو أكثر من تذكرة مباراة واحدة لزيارة إنتر ميامي إلى شيكاغو عام 2025".

ويمكن لأولئك الذين اشتروا تذاكر المباراة، إضافة إلى مشتري التذاكر الموسمية، الحصول على تذكرتين مجانيتين لمباراة شيكاغو فاير على أرضه ضد ناشفيل في الـ19 من أكتوبر المقبل حال عدم مشاركة النجم ميسي.

واحتشد أكثر من 62 ألف متفرج العام الماضي في ملعب "سولدجر فيلد" في شيكاغو، لمشاهدة فوز فريقهم على إنتر ميامي بقيادة ميسي بنتيجة 4-1.