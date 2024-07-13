سر دعوة ناصر الخليفي المفاجئة لرئيس الأهلي المصري

أعلن الأهلي المصري، اليوم السبت، تلقي رئيسه محمود الخطيب دعوة رسمية من جانب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن الخطيب تلقى دعوة من الخليفي بوصفه رئيس رابطة الأندية الأوروبية لحضور فعاليات الجمعية العمومية رقم 31 للرابطة.

ويقام اجتماع الجمعية العمومية خلال الفترة بين 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في اليونان.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن الخليفي وجّه التهنئة للقلعة الحمراء بمناسبة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة أفريقيا بجانب الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

وقال الخليفي في دعوته للأهلي المصري:" الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ستكون مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالكي الأندية وكبار المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية، لمناقشة أهم الأمور التي تواجه كرة القدم للأندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل".

وأضاف في ختام دعوته للخطيب: "نأمل أن تنضم إلينا في أثينا، جنبًا إلى جنب مع أكبر تجمع لأعضاء رابطة الأندية الأوروبية على الإطلاق، حيث إن مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للأندية".

ويشارك الأهلي المصري أيضًا في بطولة كأس إنتر كونتينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.