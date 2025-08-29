حسام حسن يفاجئ إمام عاشور

فاجأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعب إمام عاشور نجم خط وسط الأهلي قبل معسكر الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب إمام عاشور عن مباريات الأهلي منذ إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو الماضي.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر عن فرص انضمام إمام عاشور إلى معسكر الفراعنة حال انضمامه إلى قائمة الفريق الأحمر في لقاء بيراميدز.

ويستقبل الأهلي منافسه بيراميدز على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الخامسة للدوري المصري غداً السبت.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور سينضم لمنتخب مصر إذا تواجد في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.

وأوضح أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يترقب مشاركة إمام عاشور في لقاء بيراميدز أو الدخول في قائمة الأهلي على أقل تقدير من أجل ضمه على الفور.

وأتم المصدر قائلاً:" حسام حسن استفسر من مسؤولي الأهلي عن موقف إمام عاشور ومدى جاهزيته، وتأكد أن اللاعب أصبح جاهزاً من الناحية الطبية".

ويغيب إمام عاشور صاحب الـ 27 عاماً عن صفوف منتخب مصر منذ معسكر شهر يونيو 2024 بعد خلاف مع حسام حسن بسبب اتهام الأخير للاعب الأهلي بالتهرب من المعسكر للإصابة.

وأنهى إمام عاشور الخلاف مع حسام حسن مؤخراً ليقترب من العودة لمنتخب مصر.