هل يلعب 4 أشقاء في فريق ريال مدريد؟
تداولت عديد التقارير الفرنسية والإسبانية خبر اتفاق رسمي بين نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وإدارة ريال مدريد، بشأن صفقة انتقال قد تكون الأكبر في الصيف المقبل.
لكن ظهور مبابي في مأدبة العشاء التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جددت الشكوك حول إتمام الصفقة، وتركت الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات.
وفي الوقت الذي ينتظر رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز، إتمام الصفقة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أخبارا حول إمكانية ضم الريال كيليان مبابي وشقيقه الأصغر إيتيان مبابي، الذي يحمل بدوره ألوان فريق العاصمة الفرنسية.
ويبلغ إيتيان من العمر 17 عاما، وظهر للمرة الأولى بقميص البي أس جي في ديسمبر من العام 2023، وهو لاعب خط وسط الميدان ويملك إمكانيات فنية جيدة، بحسب مدربيه، كما أنه محل اهتمام إدارة الميرنغي التي قد تنجح في ضم الشقيقين معا في الانتقالات الصيفية المقبلة.
كما أفادت تقارير أخرى باهتمام ريال مدريد بجوبي بيلنغهام الشقيق الأصغر للنجم الإنجليزي جود بيلنغهام، الذي أصبح موضع اهتمام إدارة فلورنتينو بيريز للحصول على خدماته، وهي حقيقة قد تؤكدها الأيام.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ناسيونال" الإسبانية أن ريال مدريد أرسل جوني كالافات المسؤول الأول عن التعاقدات إلى إنجلترا؛ من أجل مراقبة جوبي شقيق نجم الريال الحالي جود بيلنغهام.
ويعد جوبي بيلنغهام، البالغ من العمر 18 عاما، من اللاعبين الواعدين في إنجلترا، وانتقل في بداية الموسم الجاري لصفوف نادي سيندرلاند قادما من بيرمنغهام سيتي، كما أنه عنصر ضمن منتخب الأسود الثلاثة تحت 19 سنة.
وفي حال نجح ريال مدريد في ضم كيليان مبابي وشقيقه إيتيان، فضلا عن جوبي بيلنغهام، فسيكون حينئذ قد جمع أربعة نجوم من عائلتين اثنتين، رغم أن الهدف الأول للفريق الملكي هو قطعا الفوز بخدمات النجم كيليان مبابي قبل بداية الصيف القادم.