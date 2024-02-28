هل يلعب 4 أشقاء في فريق ريال مدريد؟

لكن ظهور مبابي في مأدبة العشاء التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جددت الشكوك حول إتمام الصفقة، وتركت الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات.

وفي الوقت الذي ينتظر رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز، إتمام الصفقة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أخبارا حول إمكانية ضم الريال كيليان مبابي وشقيقه الأصغر إيتيان مبابي، الذي يحمل بدوره ألوان فريق العاصمة الفرنسية.

ويبلغ إيتيان من العمر 17 عاما، وظهر للمرة الأولى بقميص البي أس جي في ديسمبر من العام 2023، وهو لاعب خط وسط الميدان ويملك إمكانيات فنية جيدة، بحسب مدربيه، كما أنه محل اهتمام إدارة الميرنغي التي قد تنجح في ضم الشقيقين معا في الانتقالات الصيفية المقبلة.