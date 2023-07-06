رياض محرز يوافق على الانتقال للأهلي السعودي

لكن الصحيفة أشارت إلى أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حريص على الاحتفاظ بمحرز، خاصة مع احتمال رحيل لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، لكنها أوضحت أن محرز أبلغ إدارة مانشستر سيتي أنه يريد ترك النادي.

وكان الأهلي قد أعلن قبل أيام التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، علمًا أن الفريق عاد لدوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو.

وكان محرز لاعبًا رئيسًا في مانشستر سيتي منذ انتقاله للفريق من ليستر سيتي في 2018 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز الدولي الجزائري 78 هدفًا وصنع 59 في 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وفاز بعدة ألقاب، أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في دوري أبطال أوروبا.