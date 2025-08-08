بعد الهاتريك.. كريستيانو رونالدو يستعرض قوته العضلية بـ3 صور خرافية (صور)

استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قوته العضلية بثلاث صور مذهلة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، ليُؤكد مرة أخرى أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية، وذلك بعد أداءٍ خرافي سجَّل خلاله ثلاثيةً جميلة للنصر في شباك ريو آفي.

وأبدع رونالدو في المباراة الودية التي جمعت فريقه النصر ضد ريو آفي البرتغالي مساء الخميس، حيث سجل هاتريك وقاد فريقه للفوز الكبير 4-0، ليُبرهن على أن الدوري السعودي للمحترفين ليس مجرد "دوري تقاعد" كما يصفه البعض.

ولم يكتفِ الأسطورة البرتغالية بالأهداف، بل وجه انتقادًا لاذعًا لمن يشككون في قوة المنافسة في الدوري السعودي.

وأثار رونالد جدلا عندما تحدث عن انضمام موطنه جواو فيليكس إلى النصر وقال: "السرقة أمر سيئ.. لم يسرق أحد شيئًا من بنفيكا من قبل"، في إشارةٍ واضحة إلى الجدل الذي أثير حول فيليكس إلى النصر بدلًا من العودة إلى بنفيكا.

وأكد رونالدو أن فيليكس "موهوب جدًا وسيساعد الدوري السعودي كثيرًا"، واصفًا إياه بـ "دوري تنافسي للغاية".

استعراض عضلات مذهل

بعد المباراة، نشر رونالدو سلسلةً من الصور عبر إنستغرام وهو يُمارس تمارين الاستشفاء العضلي، وكتب عليها تعليقًا مختصرًا: "Recovery".

وظهر جسد رونالدو المفتول بعضلات بارزة، مما أثار إعجاب الجماهير.