تسببوا في أزمة.. تصريحات نارية من محمد عادل بسبب حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

أطلق الحكم السابق محمد عادل تصريحات نارية بشأن تعيين الإسباني خافيير روخاس حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.

ويستقبل الأهلي منافسه بيراميدز بعد غدٍ السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري على ملعب السلام بالقاهرة.

أخبار ذات علاقة أول رد من الأهلي على اقتراب بيراميدز من الفوز بقضية لقب الدوري

وقال عادل عبر قناة ten :" حال صدقت أنباء تعيين روخاس ومساعديه رودريجيز مورينو وجورجي ماتيو سيكون أمرًا غير مقبول بالمرة".

وأضاف:" هل من الكياسة والمنطق تعيين الحكم ذاته ومساعديه لمباراة الأهلي وبيراميدز بعد أن أداروا لقاء سابق للفريقين يوم الـ12 من يوليو 2024 وأثاروا الجدل بقرار احتساب ضربة جزاء لحسين الشحات لاعب الأهلي".

وتابع:" هذه اللعبة لم تستحق ضربة جزاء بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كما أنه ليس مفهومًا تعيين حكم إسباني في مباراة طرفها فريق يقوده مدرب من إسبانيا رغم أنه كان من الممكن الاستعانة بأحد الحكام الأوروبيين أصحاب الخبرة".

وأشار إلى أن هناك تسريبات من لجنة الحكام تفيد بأن الكولومبي أوسكار رويز رئيس اللجنة هو صاحب القرار، ولكن هذا لا يعفي أعضاء اللجنة من المسؤولية خاصة أنه كان الأفضل منح رئيس اللجنة خلفية عن هذا الحكم بدلًا من إحداث اللغط في مباراة تعد القمة الثانية في الدوري المصري.

محمد عادل يفتح النار على اتحاد الكرة: - أخطأ بضم نفس الحكام لمباراة الأهلي وبيراميدز اللي تسببوا في أزمة! ❌ -- دونًا... Posted by ‎برنامج البريمو‎ on Wednesday, August 27, 2025

وأتم قائلًا:" كان الأفضل ابتعاد لجنة الحكام عن مَواطن الريبة والشك وعدم استقدام حكم من جنسية مدير فني في أرض الملعب.. هل هناك مجاملات من جانب رئيس اللجنة للحكم الإسباني؟ كلها تساؤلات يجب طرحها من الاتحاد المصري".