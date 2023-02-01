الملك سلمان وولي العهد يعلقان على فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا لأول مرة بتاريخها

وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022 واستقطبت مؤخرًا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لنادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو (217 مليون دولار).

وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعليقا على استضافة البطولة: "نعتزم في استضافتنا لبطولة كأس أمم آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا، ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية".

وتابع: "الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجا يحتذى به في تعزيز المساهمة في تطوير كرة القدم الآسيوية".

وأتم :"في الوقت الذي تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيا يتماشى مع رؤيتها، نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام".