إصابة خطيرة للويس إنريكي بعد السقوط في حادث دراجة هوائية

انضم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لقائمة المصابين في فريقه بعد أن تعرض لإصابة خطيرة في أعقاب حادث سقوط من على دراجته الهوائية بينما كان يمارس رياضته المفضلة.

وأعلن باريس سان جيرمان على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن مدربه لويس إنريكي تعرض لكسر في عظم الترقوة بعد سقوطه أثناء ركوب الدراجة في إسبانيا.

وقال بطل دوري أبطال أوروبا في بيان مقتضب: "بعد تعرضه لحادث دراجة هوائية يوم الجمعة، تلقى مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، العلاج في قسم الطوارئ، وسيخضع لعملية جراحية لكسر في عظمة الترقوة".

أخبار ذات علاقة بعد أحداث نهائي كأس العالم.. العقوبات المحتملة على لويس إنريكي وجواو نيفيز

وتابع: "يعرب باريس سان جيرمان عن دعمه الكامل للويس إنريكي، متمنيًا له الشفاء العاجل وسيُعلن النادي عن المزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي لمدربه قريبًا".

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" (LE PARISIEN) الفرنسية أن لويس انريكي تعرض لكسر في عظم الترقوة بعد السقوط عن دراجته الهوائية اليوم الجمعة خلال إجازته الخاطفة في فترة التوقف الدولي، مضيفة أن المدرب الإسباني سيخضع لعملية جراحية.

أخبار ذات علاقة باريس سان جيرمان يعبر عقبة نانت بفوز صعب (فيديو)

ويعاني باريس سان جيرمان من تلاحق الإصابات في صفوف لاعبيه فيما تجددت معاناة نجمه عثمان ديمبلي الذي أصيب في مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم الجمعة في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا 3 انتصارات في بداية مشواره في حملة الدفاع عن لقبه كان آخرها أمام تولوز الأسبوع الماضي (6 ـ3).