شبح كريستيانو رونالدو يطارد تين هاغ

كتب: نور الدين ميفراني

أقال باير ليفركوزن الألماني مدربه الهولندي إيريك تين هاغ بعد جولتين فقط من الدوري الألماني، فشل خلالهما الفريق في تحقيق الفوز حيث خسر الجولة الأولى بملعبه أمام هوفينهايم 1-2 وتعادل مع فيردر بريمن 3-3 بعدما تقدم بـ3-1 والمنافس يلعب بـ10 لاعبين.

وعاد تعليق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إريك تين هاغ للظهور بعد إقالته من ليفركوزن، وكان نشب خلاف بينهما حين كانا في مانشستر يونايتد.

تولى تين هاغ تدريب رونالدو خلال فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، لكن علاقتهما توترت، حين أوقف المدرب الهولندي النجم المهاجم بعد رفضه المشاركة كبديل في مباراة ضد توتنهام.

في مقابلة حماسية مع بيرس مورغان، قال رونالدو عن المدرب الهولندي: "لا أحترمه لأنه لا يُظهر لي الاحترام".

وأضاف: "إذا لم تحترموني، فلن أحترمكم أبدًا".

بخصوص تين هاغ، الذي أُقيل من منصبه في ليفركوزن بعد مباراتين فقط في الدوري الألماني، هاجم رونالدو المدرب البالغ من العمر 55 عامًا، وادعى أنه لم يعامله باحترام.

وفي حديثه خلال فترة ما قبل الموسم، قال المدرب الهولندي إن رونالدو لم يكن يومًا مشكلة في مانشستر يونايتد.

وأوضح قائلًا: "بالنسبة لي، رونالدو ليس مشكلة، لم يكن يومًا مشكلة، وأعتقد أن هذا أصبح من الماضي".

وأضاف "أعتقد أن هذا ما حدث. أصبح من الماضي، وبعد ذلك، فزنا بكأسين مع مانشستر يونايتد، أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى له كل التوفيق".

انضم تين هاغ إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قبل إقالته في أكتوبر الماضي، وظل عاطلاً عن العمل حتى تعيينه في ليفركوزن هذا الصيف، لكنه لم يعد مديرًا فنيًّا، بعد أن استغنى عنه النادي الألماني بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.