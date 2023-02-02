تضمنت الحماية من التحرش والفساد والتلاعب.. فيفا يصدر نسخة جديدة لقانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات

وأصدر "فيفا" بيانًا عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، قال فيه إنه تماشيًا مع التزامه الدائم بتحديث الإطار التشريعي لكرة القدم، أصدر، اليوم، نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف الفاعلة الرئيسة، خاصة الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، بهدف توفير أدوات قوية إضافية لأسرة كرة القدم، ولحماية اللعبة ونزاهتها.

وأوضح: "بموجب تلك التغييرات سيقوم فيفا بتوفير مستوى أكبر من الحماية لضحايا التمييز والاعتداءات والتحرشات الجنسية من خلال عدد من النقاط، أهمها إلا تخضع كافة أشكال الاعتداء والتحرش والاستغلال الجنسي لفترة التقادم للمقاضاة؛ واعتبار الضحايا بمثابة أطراف في الإجراءات ذات الصلة، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق الإجرائية، ولا سيما إعلامهم بالقرارات ذات الصلة، وحقهم في استئناف القرارات؛ وكذلك إلزام الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية بإعلام "فيفا" بأي قرار متَّخذ بشأن أي اعتداءات جنسية أو تلاعب بنتائج المباريات".