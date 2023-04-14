هل وجه ساني كلمات عنصرية لماني؟
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية حقيقة اعتداء ساديو ماني نجم بايرن ميونخ على زميله ليروي ساني؛ بسبب توجيه الأخير إهانات عنصرية له.
وقام المهاجم السنغالي بتوجيه لكمات على وجه ساني في أعقاب هزيمة الفريق الألماني 3-0 أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع.
وغضب ماني بعد تبادل الكلمات بين اللاعبين في المراحل الأخيرة من خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0، قبل مشادة في غرفة الملابس أدت إلى قيام المهاجم السنغالي بلكم ساني.
وتردد أن ماني اعتدى على زميله ساديو ماني بسبب توجيه الأخير عبارات عنصرية له، إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار نفت هذا الأمر تمامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي بايرن ميونخ لم يسمعوا ليروي ساني يطلق كلمات عنصرية ضد ماني كما تردد.
وأكدت الصحيفة أن كل ما سمعه لاعبو بايرن فقط ساني وهو يقول "اتركني وشأني".
وتعرض ساني لقطع في الشفة خلال المشاجرة وتدخل بعض الزملاء للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب أيضا في الدقائق الأخيرة من المباراة.
يذكر أن ليروي ساني طلب من إدارة بايرن ميونخ إنزال عقوبة مخففة بساديو ماني بسبب تلك المشاجرة.
ساني طلب التساهل مع ماني، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد إجراء محادثات مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، مع وجود تقارير في ألمانيا تزعم أن ساني جناح مانشستر سيتي السابق حريص على تجاهل الحادث.
وأعلن بايرن تغريم الدولي السنغالي وغيابه عن مواجهة هوفنهايم بالدوري المحلي غدا السبت ضمن عقوبة إيقاف لمباراة واحدة، بعدما اشتبك مع ساني عقب الخسارة 3-صفر أمام سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.
وخسر بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب، ويستضيف بايرن منافسه مانشستر سيتي إيابا يوم الأربعاء المقبل.