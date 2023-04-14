هل وجه ساني كلمات عنصرية لماني؟

وقام المهاجم السنغالي بتوجيه لكمات على وجه ساني في أعقاب هزيمة الفريق الألماني 3-0 أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

وغضب ماني بعد تبادل الكلمات بين اللاعبين في المراحل الأخيرة من خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0، قبل مشادة في غرفة الملابس أدت إلى قيام المهاجم السنغالي بلكم ساني.

وتردد أن ماني اعتدى على زميله ساديو ماني بسبب توجيه الأخير عبارات عنصرية له، إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار نفت هذا الأمر تمامًا.

‏وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي بايرن ميونخ لم يسمعوا ليروي ساني يطلق كلمات عنصرية ضد ماني كما تردد.

وأكدت الصحيفة أن كل ما سمعه لاعبو بايرن فقط ساني وهو يقول "اتركني وشأني".

وتعرض ساني لقطع في الشفة خلال المشاجرة وتدخل بعض الزملاء للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب أيضا في الدقائق الأخيرة من المباراة.