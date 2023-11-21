توجُّه لمصادرة عقارين يمتكلهما رونالدينيو لعدم وجود أموال في حساباته المصرفية

ووجَّه مفتشو الضرائب أنظارهم إلى ممتلكات رونالدينيو بعد فشلهم في العثور على أي أموال في الحسابات المصرفية للاعب كرة القدم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البرازيلية.

وفي نوفمبر 2018، صادر المسؤولون البرازيليون سيارات فاخرة وأعمالًا فنية للاعب السابق البالغ من العمر 43 عامًا بعد أن طارده المسؤولون هو وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا بسبب مزاعم بأنه مدين بأموال مقابل الغرامات المفروضة على مؤسسته الخيرية.

وفي الشهر السابق، تمت مصادرة جواز سفره بعد أن حاول المدعي العام استعادة الأموال في قضية منفصلة مرتبطة بالبناء غير القانوني في منطقة محمية حيث اكتشفوا 5 جنيهات إسترلينية فقط في حسابه المصرفي.

وانتهى برونالدينيو الأمر بقضاء شهر في السجن في باراغواي وأربعة أشهر أخرى تحت الإقامة الجبرية في فندق بالعاصمة أسونسيون بعد أن سافر إلى البلاد بجواز سفر مزور في مارس 2020.

ودخل رونالدينيو وشقيقه باراغواي لإطلاق كازينو على الإنترنت وكتاب يحتوي على جوازات سفر مزورة تظهر كذبًا أنهما مواطنان باراغوايانيان متجنسان.