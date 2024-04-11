برشلونة متفائل باستمرار تشافي
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة متفائل ببقاء مدربه تشافي الموسم المقبل.
وفي يناير الماضي أعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة نهاية الموسم الحالي، بعد سلسلة من النتائج السلبية.
لكن صحيفة "سبورت" قالت إن الكثير من الأمور تغيرت منذ أن أعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة.
وبعد أشهر من إعلان تشافي، أجرى برشلونة تغييرا مذهلا، وبات يكافح للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيبذل قصارى جهده، لضمان استمرار تشافي في مشروعه، وأن هناك بعض التفاؤل؛ لأنه يبدو الآن أن تشافي سعيد وفخور بالفريق الذي نما مع الشباب، ويمكن أن يكون له مستقبل مذهل في أوروبا.
وواجه تشافي وقتًا سيئًا في يناير، بعد الخسارة 1/4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، والإقصاء من كأس إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، والإخفاقات في الدوري الإسباني، خاصة أمام فياريال على أرضه البلوغرانا.
وذكرت الصحيفة أن قرار تشافي بالمغادرة أسهم في تحرير لاعبي برشلونة، وأن تصرفه كان بمثابة "البلسم".
ومنذ إعلان تشافي المغادرة أي بعد أكثر من شهرين لم يخسر برشلونة.
كما أعرب كل من رئيس برشلونة خوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي عن ثقتهما الكاملة في تشافي وعمله، ودافعا عنه، ويضغطان عليه داخليا للتراجع رغم احترامهما لقراره.
وأشارت "سبورت" إلى أن "النشوة الرياضية" تفاقمت، ويريد لابورتا التحدث مطولا مع تشافي، لإقناعه ومنحه الأدوات التي يحتاجها، مقتنعا بأن نموذج النجاح في الطريق، وأن تشافي لا يمكنه الرحيل الآن.
وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا درس الخيارات الممكنة، ليحل محل تشافي، وتم وضع اسم المدرب رافا ماركيز، وتوماس توخيل، وجولين ناغلزمان، وهانز فليك.
لكن لابورتا يدرك أن شخصية تشافي أفضل من جميع المدربين المذكورين؛ لأنه يعرف برشلونة جيدا والأهم أنه مدرب النادي، وأسطورة مشجعي برشلونة.
ويرى لابورتا، أن تشافي بنى برشلونة من لا شيء، وتمكن من بناء فريق بدأ يُخشى منه في أوروبا.
وقالت "سبورت" إن الكرة الآن في ملعب تشافي، رغم أنه يحافظ على ثباته في موقفه، مدعيا أن أفكاره لم تتغير على الإطلاق.
وتغلب ببرشلونة 3/2 على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيلاقي ريال مدريد بعد أيام في الدوري الإسباني.
ويعني ذلك أن برشلونة قد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد يقلص الفارق مع ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى خمس نقاط.