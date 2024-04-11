برشلونة متفائل باستمرار تشافي

قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة متفائل ببقاء مدربه تشافي الموسم المقبل.

وفي يناير الماضي أعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة نهاية الموسم الحالي، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

لكن صحيفة "سبورت" قالت إن الكثير من الأمور تغيرت منذ أن أعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة.

وبعد أشهر من إعلان تشافي، أجرى برشلونة تغييرا مذهلا، وبات يكافح للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيبذل قصارى جهده، لضمان استمرار تشافي في مشروعه، وأن هناك بعض التفاؤل؛ لأنه يبدو الآن أن تشافي سعيد وفخور بالفريق الذي نما مع الشباب، ويمكن أن يكون له مستقبل مذهل في أوروبا.

وواجه تشافي وقتًا سيئًا في يناير، بعد الخسارة 1/4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، والإقصاء من كأس إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، والإخفاقات في الدوري الإسباني، خاصة أمام فياريال على أرضه البلوغرانا.