أنهى النادي الصفاقسي، ثالث ترتيب الدوري التونسي للمحترفين اتفاقه رسميًا مع الأهلي المصري بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي محمد الضاوي الى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بشكل نهائي بعد انتهاء موسم 2024 ـ 2025 وذلك وفق ما أكدته مصادر مقربة من الصفاقسي.

وكان الأهلي المصري وضع محمد الضاوي خارج قائمة اللاعبين الذين سيعول عليهم السويسري مارسيل كولر في الموسم المقبل، ما أجبر محمد الضاوي (21 عامًا) على المفاضلة بين عرضين تقدم بهما كل من الرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي والنادي الصفاقسي.

وكشف مصدر قريب من الصفاقسي لـ"إرم نيوز" أن إدارة النادي أنهت المفاوضات بشكل إيجابي لضم لاعب الجناح التونسي لمدة موسم واحد على أن يصل، اليوم الأربعاء، لإمضاء العقد الذي سيتضمن خيار ضم اللاعب بشكل نهائي" وفقًا للمصدر ذاته.

وانتقل محمد الضاوي المعروف باسم "كريستو" إلى الأهلي المصري، في يناير 2023، قادمًا من النجم الساحلي في صفقة قدرت بنحو 700 ألف دولار، لكن لاعب منتخب تونس للشباب في ذلك الوقت لم ينجح بفرض نفسه في تشكيلة فريق القلعة الحمراء لتكون مغادرته على سبيل الإعارة الخيار النهائي في علاقته مع الأهلي.

وخاض الضاوي مع الأهلي 15 مباراة في كل المسابقات لم يسجل خلالها أهدافًا وذلك منذ انضمامه للفريق في 5 يناير 2023.

يشار إلى أن الصفاقسي التونسي تعاقد خلال فترة الانتقالات الحالية رسميًا مع التونسي فراس السكوحي فضلاً عن الفرنسي جياني دي أنجيلو والبرتغالي بيدرو سا.