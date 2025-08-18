يرفض تجديد عقده.. عرض فرنسي كبير لنجم الأهلي المصري

فجّر نادي لانس الفرنسي مفاجأة بدخوله سباق التعاقد نجم النادي الأهلي المصري، بعد أن كان الصراع محصورًا بين القلعة الحمراء وأندية الخليج.

ويعيش الأهلي على صفيح ساخن، حيث رفض أكثر من نجم تجديد عقده مع الفريق، خلال الأيام الماضية.

عرض فرنسي كبير

وكشف موقع "أفريكا فوت" أن إبراهيم كامارا وكيل اللاعب أليو ديانغ نقل عرضًا رسميًّا من لانس الفرنسي إلى إدارة الأهلي، يتضمن دفع 1.5 مليون يورو لشراء السنة الأخيرة من عقد ديانغ، مع منحه عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، بقيمة مالية تصل إلى 8 ملايين يورو.

لكن إدارة الأهلي رفضت العرض بشكل قاطع، مؤكدة أن القيمة المالية لا تعكس سعر ديانغ الحقيقي، خصوصًا في ظل العروض الخليجية الضخمة التي تلقاها اللاعب، وعلى رأسها عرض نادي نيوم السعودي الذي وصل إلى 12 مليون دولار لثلاثة مواسم.

عودة لانس للمشهد غيّرت مسار الملف، إذ إن مستقبل ديانغ كان يميل في الأساس نحو الانتقال إلى الخليج، قبل أن يدخل النادي الفرنسي على الخط ليضع الأهلي والمدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو أمام معضلة جديدة.

وحاول خلال معسكر تونس إقناع ديانغ بتمديد عقده، لكن اللاعب رفض نظرًا للفارق الكبير بين عرض الأهلي المقدر بـ 1.4 مليون دولار سنويًّا، وبين ما يتقاضاه في العروض الخارجية.

ويبقى مستقبل ديانغ الآن محصورًا بين الاحتراف الأوروبي والعقود الخليجية المغرية، فيما تشير التوقعات إلى أن اللاعب قد يحسم قراره النهائي بعد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2026، التي يضعها كأولوية قبل اختيار وجهته المقبلة.