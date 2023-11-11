أهازيج الهلال تتواصل على إيقاع "ميترو المتوهج"

"حاولت الحفاظ على هدوئي وتركيزي، كنت أعرف أن زملائي سيصنعون لي الفرص". ربما لخص هذا التصريح الذي أدلى به ألكسندر ميتروفيتش، أمس الجمعة، ما يفعله المهاجم الصربي المتألق منذ انضمامه إلى الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وربما لم يكن ميتروفيتش أكبر الأسماء التي انتقلت إلى الدوري السعودي الصيف الماضي - على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مهد لهم الطريق بانضمامه للنصر في الشتاء الماضي– لكنه بات أشبه بماكينة أهداف.

وسجل ميتروفيتش 10 أهداف في 11 مباراة خاضها في الدوري، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين، ليتفوق على أسماء بحجم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيليين روبرتو فيرمينو، الذي فتح شهية متابعي الدوري بثلاثية في المباراة الافتتاحية للموسم قبل أن يخفت بريقه تدريجيا، ونيمار الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال التوقف الدولي الماضي، ليغيب باقي الموسم على الأرجح.