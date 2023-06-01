تم رميه بقارورة مياه بالمطار.. جماهير روما تهاجم أنتوني تايلور حكم مباراة إشبيلية (فيديو)

يذكر أن جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، تشاجر هو الآخر مع تايلور في منطقة الحافلات بعد نهاية المباراة.

وعقب المباراة توجه مورينيو لمنطقة الحافلات ووجَّه سبابًا لأنطوني تايلور، إذ وصفه بالعار حتى تدخّل أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنعه من الوصول إلى الحكم.

وشهدت المباراة اعتراضات متكررة من جانب مورينيو على الحكم الذي يبدو أنه لم يحتسب ضربة جزاء لروما بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي روما بوضوح، كما حصل لاعبو الفريق الإيطالي على 7 بطاقات صفراء.

ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات كبيرة على المدرب البرتغالي، الذي تشاجر أيضًا مع بدلاء النادي الإسباني خلال المباراة.