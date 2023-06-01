تم رميه بقارورة مياه بالمطار.. جماهير روما تهاجم أنتوني تايلور حكم مباراة إشبيلية (فيديو)
هاجمت جماهير نادي روما الإيطالي خلال تواجدها في مطار بودابست، الحكم أنتوني تايلور، الذي أدار مواجهة الفريق أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي أمس الأربعاء، وشهدت فوز الفريق الإسباني.
وتوج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تغلب على روما بركلات الترجيح 4/1 بعدما انتهت الأوقات الإضافية والأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وفي ساحة المطار تم رمي الحكم بقارورة ماء وشتمه، حيث قامت بعض الجماهير المنتمية للفريق الإيطالي بمحاولة الاعتداء عليه.
وقامت الشرطة المجرية باصطحاب الحكم تايلور، وتم وضعه في مكتب بالمطار، وذلك لأن جمهور روما وتحديدًا المئات منهم بانتظاره خارج المكتب وفي ساحة المطار.
يذكر أن جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، تشاجر هو الآخر مع تايلور في منطقة الحافلات بعد نهاية المباراة.
وعقب المباراة توجه مورينيو لمنطقة الحافلات ووجَّه سبابًا لأنطوني تايلور، إذ وصفه بالعار حتى تدخّل أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنعه من الوصول إلى الحكم.
وشهدت المباراة اعتراضات متكررة من جانب مورينيو على الحكم الذي يبدو أنه لم يحتسب ضربة جزاء لروما بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي روما بوضوح، كما حصل لاعبو الفريق الإيطالي على 7 بطاقات صفراء.
ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات كبيرة على المدرب البرتغالي، الذي تشاجر أيضًا مع بدلاء النادي الإسباني خلال المباراة.