باريس سان جيرمان يهدد برشلونة بإلغاء صفقة عثمان ديمبلي

وبدت الصفقة وكأنها ستتم بسرعة عندما استبعد برشلونة ديمبلي من مواجهة توتنهام في كأس خوان غامبر، وأعطاه الإذن بالسفر إلى باريس، حيث كان هناك منذ يوم الأربعاء، وخضع الجناح الفرنسي للفحص الطبي.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة يخاطر بخسارة الـ50 مليون يورو، حيث ينتهي عقد ديمبلي مع النادي الكتالوني في 2024.

وبرشلونة بحاجة ماسة إلى الأموال ليتمكن من تسجيل اللاعبين المهمين قبل مواجهة خيتافي يوم الأحد في أولى جولات الدوري الإسباني.

وانضم ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، لبرشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو في 2017.

ولعب ديمبلي لبرشلونة 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 40 هدفًا وصنع 43 بحسب موقع "transfermarkt".

وفاز ديمبلي بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب لقبين في كل من كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.