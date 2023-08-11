باريس سان جيرمان يهدد برشلونة بإلغاء صفقة عثمان ديمبلي
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن باريس سان جيرمان أمهل برشلونة مدة محددة لحسم صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.
ولم يتم حسم قضية عثمان ديمبلي بشكل نهائي، مع تبقي أقل من يومين على ظهور باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.
وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة لم يوافق على إتمام الصفقة؛ لأنه يناقش الشروط النهائية للاتفاق مع باريس سان جيرمان، الذي سيدفع 50 مليون يورو.
وقالت الصحيفة، إن باريس سان جيرمان سيقرر إلغاء الصفقة في حال لم تتم خلال 24 ساعة.
وأوضحت أنه إذا لم تتم الصفقة خلال 24 ساعة فإن باريس سان جيرمان سيخبر ديمبلي بالعودة إلى برشلونة، على أن يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر في غضون عام.
وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قد يمنح ديمبلي مكافأة لأنه سيصل مجانًا بعد عام واحد، وسيوفر 50 مليون يورو، التي من المقرر دفعها حال سيتم إتمام الصفقة هذا الصيف.
وقالت "موندو ديبورتيفو": "ستكون النهاية معقدة لجميع الأطراف".
وبدت الصفقة وكأنها ستتم بسرعة عندما استبعد برشلونة ديمبلي من مواجهة توتنهام في كأس خوان غامبر، وأعطاه الإذن بالسفر إلى باريس، حيث كان هناك منذ يوم الأربعاء، وخضع الجناح الفرنسي للفحص الطبي.
وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة يخاطر بخسارة الـ50 مليون يورو، حيث ينتهي عقد ديمبلي مع النادي الكتالوني في 2024.
وبرشلونة بحاجة ماسة إلى الأموال ليتمكن من تسجيل اللاعبين المهمين قبل مواجهة خيتافي يوم الأحد في أولى جولات الدوري الإسباني.
وانضم ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، لبرشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو في 2017.
ولعب ديمبلي لبرشلونة 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 40 هدفًا وصنع 43 بحسب موقع "transfermarkt".
وفاز ديمبلي بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب لقبين في كل من كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.