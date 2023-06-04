ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يخطف الوصافة.. أتلتيكو ثالثا.. أوساسونا إلى دوري المؤتمر

تقدم بلباو عن طريق أويهين سانسيت في الدقيقة 49، قبل أن يدرك بنزيما التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة الفائز باللقب والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع سيلتا فيغو.

فيما رفع بلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.