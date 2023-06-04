ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يخطف الوصافة.. أتلتيكو ثالثا.. أوساسونا إلى دوري المؤتمر
سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفا لريال مدريد في مباراته الأخيرة مع الفريق، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي رحيله مع نهاية عقده أواخر الشهر الجاري، ليتعادل فريقه مع بلباو 1 - 1، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم بلباو عن طريق أويهين سانسيت في الدقيقة 49، قبل أن يدرك بنزيما التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة الفائز باللقب والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع سيلتا فيغو.
فيما رفع بلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.
وضمن أوساسونا التأهل لتصفيات الدور المؤهل لمجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه جيرونا 2 - 1.
وسجل أنتي بوديمير هدفي أوساسونا في الدقيقتين 52 و55، فيما سجل رينير خيسوس هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 75.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بينما أنهى جيرونا الموسم في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.
وفي باقي مباريات الجولة، فاز ريال سوسييداد على ضيفه إشبيلية 2 - 1 وتعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2 - 2 ليضمن المركز الثالث.
وفاز مايوركا على رايو فاييكانو 3 - صفر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني