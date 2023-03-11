تشافي: أقارن ليفاندوفسكي بلاعبين مثل رونالدينيو وميسي

قال تشافي مدرب برشلونة إنه يقارن لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بلاعبين مثل رونالدينيو وليونيل ميسي.

وذكر ليفاندوفسكي قبل أيام بأن برشلونة عليه أن يتأقلم مع الأسلوب الجديد وأن التيكي تاكا لا تفيد الآن.

وسئل تشافي عن ذلك وقال: "أتحدث كثيرًا مع ليفاندوفسكي حول كرة القدم، سأقارنه بلاعبين مثل رونالدينهو وميسي، إنه غير عقلية الفريق، إنه قائد بالفطرة وجميع اللاعبين معه، نتحدث كثيرًا بيننا".

وأضاف تشافي: "قبل 10 سنوات كرة القدم لم تكن سريعة جدا ولم تكن جسدية مثل الآن، في السابق كانت كرة القدم أبطأ وأكثر قابلية للتحكم".