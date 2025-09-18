ثنائية راشفورد تقود برشلونة للفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد نادي برشلونة للفوز على مضيفه نيوكاسل (2 ـ 1) اليوم الخميس في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025 ـ 2026.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، في نيوكاسل، وأمام ما يزيد عن 52 ألف مشجع، عانى برشلونة بشكل كبير خلال الشوط الأول وذلك في غياب نجمه الأول لامين يامال، ليجد فريق المدرب هانسي فليك نفسه تحت ضغط أصحاب الأرض.

وصنع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفود الفرصة الوحيدة لبرشلونة عندما سدد على القائم.

وفي المقابل، فرض نيوكاسل سيطرته على المباراة وصنع أخطر الفرص عبر لاعبه هارفي بارنس لكن الحارس خوان غارسيا تألق ليبقي على شباكه نظيفة طيلة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دخل برشلونة بقوة وأثمرت محاولاته المتتالية هدفا رائعا لنجمه ماركوس راشفورد من ضربة رأسية موجهة في الزاوية اليمنى لمرمى نيوكاسل ليجعل النتيجة ( 1 ـ 0) في الدقيقة 58.

ولم ينتظر راشفورد أكثر من 9 دقائق أخرى ليحرز هدفا رائعا ثانيا لبرشلونة بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء (2 ـ 0).

وواصل برشلونة هجماته وطالب فيران توريس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد تدخل من الدفاع.

وحاول نيوكاسل في المقابل العودة في المباراة ونجح في الدقيقة الأخيرة في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق أنتوني غوردون لكن دفاع الفريق الكتالوني بقيادة حارس مرماه خوان غارسيا حافظ على توازنه بعد ذلك حتى النهاية ليعود بالفوز من نيوكاسل ويحرز أول 3 نقاط في مرحلة الدوري.

ويخوض رفاق راشفورد مواجهة قوية ومثيرة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في الجولة الثانية يوم 1 أكتوبر المقبل.