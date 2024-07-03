ريال مدريد يخطط لخطف نجم منتخب فرنسا من آرسنال

أبدى ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا في الموسم الماضي، اهتماما متزايدا بضم صخرة دفاع آرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا، ويليام صاليبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما أكدته تقارير إخبارية إسبانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الفريق الملكي يسعى لتعزيز دفاعاته في الموسم الجديد، بعد رحيل الإسباني ناتشو فيرنانديز عن صفوفه هذا الصيف نحو القادسية السعودي.

وأضافت المصادر ذاتها أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يتابع صخرة دفاع فرنسا، الذي سيشارك مع منتخب الديكة في موقعة حاسمة يوم الجمعة بين فرنسا والبرتغال، في ربع النهائي، بل إن باريس سان جيرمان يسعى هو الآخر للتعاقد مع المدافع البالغ من العمر 23 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتد عقد ساليبا مع آرسنال حتى نهاية يونيو 2027، وخاض اللاعب الفرنسي منذ بداية مسيرته مع الفريق اللندني عام 2019، أكثر من 65 مباراة، وسجل 4 أهداف، في حين لعب على سبيل الإعارة مع نيس ومرسيليا في الدوري الفرنسي.

ويعد ساليبا من ركائز آرسنال؛ وصيف بطل الدوري الإنجليزي، لكن آرسنال قد يضطر لبيعه لريال مدريد في ظل بحثه عن مهاجم لتعزيز خطه الأمامي للموسم المقبل.