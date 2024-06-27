الأهلي المصري يحسم أول صفقاته الصيفية
حسم النادي الأهلي المصري، أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد، وذلك قبيل نهاية مباريات الدوري المصري الممتاز.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، بأن الفريق أتم تعاقده مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، لارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن، سيكون لمدة موسم على سبيل الاعارة.
وأضاف: "الأهلي حصل على توقيع اللاعب وتم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد".
وواصل: "السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق وافق على انضمام يوسف أيمن خلال الفترة الجارية لتدعيم دفاع الأهلي".
واختتم: "النادي الأهلي سيعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبل بشكل رسمي بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة".
ولدى الأهلي، بطل مصر وأفريقيا، 42 نقطة من 18 مباراة في الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري، متأخرا بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي خاض سبع مباريات أكثر.