الأهلي المصري يحسم أول صفقاته الصيفية

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، بأن الفريق أتم تعاقده مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، لارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن، سيكون لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وأضاف: "الأهلي حصل على توقيع اللاعب وتم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد".

وواصل: "السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق وافق على انضمام يوسف أيمن خلال الفترة الجارية لتدعيم دفاع الأهلي".

واختتم: "النادي الأهلي سيعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبل بشكل رسمي بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة".