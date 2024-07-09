نفى محمد الشرقاوي، رئيس فريق اتحاد طنجة المغربي، انتشال جثة أحد لاعبي الفريق المفقودين بسواحل مدينة تطوان، بعدما تحولت نزهة بحرية للاعبي الفريق إلى كابوس بعد غرق القارب في أحد شواطئ المدينة، يوم السبت الماضي.

وقال عبد الله المرابط، الأمين العام لفريق اتحاد طنجة، مؤخرا لوسائل إعلام مختلفة إن طواقم الدفاع المدني المغربي أنقذت 3 لاعبين من النادي، مساء السبت، في حين لا يزال لاعبان في عداد المفقودين، إثر غرق مركبهما عند شواطئ مدينة تطوان شمالي المغرب.

وأضاف أن البحث لا يزال جارياً عن لاعبين اثنين إثر حادثة الغرق، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ"سلمان الحراق، وعبد اللطيف اخريف"، وهما حالياً من المفقودين.

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من جانبه، قال محمد الشرقاوي، رئيس النادي، في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "الجثة التي تم انتشالها من البحر لا تعود إلى أي من لاعبينا المفقودين، وإنما لشخص هويته معه، وتم التعرف عليه من قبل الدرك الملكي".

وتُبذل جهود كبيرة من قبل المسؤولين، للبحث عن اللاعبين المفقودين.

وينافس اتحاد طنجة بدوري المحترفين منذ عام 2015، وفاز بلقب الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه موسم 2017-2018، ومع ذلك فقد واجه صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة.