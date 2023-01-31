الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد النصر في كأس رئيس الإمارات
تستكمل منافسات بطولة كأس رئيس الإمارات بمواجهات قوية اليوم الثلاثاء على رأسها لقاء الشارقة ضد النصر.
ويلعب أيضاً الظفرة مع بني ياس كما يخرج شباب الأهلي دبي لمواجهة فريق الإمارات ويلتقي عجمان مضيفه الحمرية.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد النصر في كأس رئيس الإمارات..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.
وتذاع مباراة الشارقة ضد النصر عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عصام عبده وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
ماذا يقول التاريخ؟
تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في آخر لقاء بينهما يوم الـ22 من يناير الماضي في بطولة الدوري.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في بطولة كأس رئيس الدولة انتهى بفوز النصر بنتيجة 3-0 في دور الأربعة يوم الـ22 من فبراير 2021.
ويدخل الشارقة اللقاء وهو حامل اللقب ، ويستهل حملة الدفاع عن البطولة التي يحمل لقبها 9 مرات وهو ثاني أكثر الفرق تتويجاً.
وفاز النصر بلقب هذه البطولة 4 مرات آخرها موسم 2014 – 2015.
أسلحة الشارقة
يخوض فريق الشارقة هذه المواجهة باحثاً عن الفوز في مستهل حملة دفاعه عن لقب البطولة.
ويقود المدرب الروماني أولاريو كوزمين فريق الشارقة، ويأمل في مواصلة نتائجه الطيبة وتجاوز آثار التعادل في آخر مواجهة أمام شباب الأهلي دبي.
ومن المرجح أن يعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد وأمامه الرباعي الحسن صالح وشاهين عبد الرحمن وكوستاس مانولاس وخالد الظنحاني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد سرور وماجد راشد ولوان بيريرا وكايو لوكاس مع ثنائي خط الهجوم عثمان كامارا وباكو ألكاسير.
أوراق النصر
يتطلع النصر لإقصاء حامل اللقب والتقدم في مشوار هذه البطولة خاصة أن الفريق يعيش حالة من تراجع النتائج بالدوري ويسعى لمصالحة جماهيره.
واستعاد النصر نغمة الفوز في لقاء الظفرة يوم الجمعة الماضي ببطولة دوري أدنوك وهو الفوز الغائب منذ 8 مباريات بالدوري.
وحقق النصر الفوز على حساب سيتي إف سي بنتيجة 5-0 في الدور التمهيدي لبطولة كأس الرئيس.
ويقود النصر مدربه الكرواتي جوران توميتش، ويعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد شامبيه وأمامه الرباعي جلوبر دوس سانتوس ويعقوب حسن ومحمد فوزي وعبد العزيز صنقور في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سمير ميميزيفيتش وأنطونيو خوسيه وراشد عمر وريان مينديز وصانع الألعاب عادل تاعرابت مع المهاجم بينيل ملايا.
وقال شاكر عبد الفتاح، مدرب العين الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ليست سهلة على الإطلاق للشارقة رغم تراجع نتائج النصر في الدوري وابتعاده عن المنافسة.
وأوضح أن النصر عاد لنغمة الفوز ولديه عناصر مميزة خاصة تاعرابت، مؤكدأً أن الشارقة مع مدربه كوزمين يملك التنظيم المميز داخل الملعب بجانب بعض العناصر الرائعة التي تملك الخبرات مثل باكو ألكاسير.