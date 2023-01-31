الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد النصر في كأس رئيس الإمارات

ماذا يقول التاريخ؟

تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في آخر لقاء بينهما يوم الـ22 من يناير الماضي في بطولة الدوري.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في بطولة كأس رئيس الدولة انتهى بفوز النصر بنتيجة 3-0 في دور الأربعة يوم الـ22 من فبراير 2021.

ويدخل الشارقة اللقاء وهو حامل اللقب ، ويستهل حملة الدفاع عن البطولة التي يحمل لقبها 9 مرات وهو ثاني أكثر الفرق تتويجاً.

وفاز النصر بلقب هذه البطولة 4 مرات آخرها موسم 2014 – 2015.