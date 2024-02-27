توتر في غرفة ملابس ريال مدريد لسبب غريب

كشفت تقارير صحفية عن رسالة ومناشدة وجهها لاعبو فريق ريال مدريد إلى قناة ناديهم، والتي دأبت الفترة الماضية على انتقادات الحكام قبل المباريات؛ ما صنع أزمة للفريق وطالب البعض بتوقيع عقوبات على النادي.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن "استراتيجية ريال مدريد تظهر رغبة قوية في تغيير النظام الحالي للتحكيم في كرة القدم الإسبانية، ويخوض النادي معركة مفتوحة على جبهات متعددة، مستخدماً كل الوسائل المتاحة، من المواجهات المباشرة إلى وسائل الإعلام خاصة قناة النادي التلفزيونية".