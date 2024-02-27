توتر في غرفة ملابس ريال مدريد لسبب غريب
كشفت تقارير صحفية عن رسالة ومناشدة وجهها لاعبو فريق ريال مدريد إلى قناة ناديهم، والتي دأبت الفترة الماضية على انتقادات الحكام قبل المباريات؛ ما صنع أزمة للفريق وطالب البعض بتوقيع عقوبات على النادي.
وقالت صحيفة "ماركا"، إن "استراتيجية ريال مدريد تظهر رغبة قوية في تغيير النظام الحالي للتحكيم في كرة القدم الإسبانية، ويخوض النادي معركة مفتوحة على جبهات متعددة، مستخدماً كل الوسائل المتاحة، من المواجهات المباشرة إلى وسائل الإعلام خاصة قناة النادي التلفزيونية".
وأضاف التقرير: "بفضل هذه الاستراتيجية، أصبح ما يفعله تليفزيون ريال مدريد حديث الجميع، خاصة مقاطع الفيديو الخاصة به حول التحكيم في الدوري الإسباني الحالي والماضي تثير جدلاً واسعاً، لدرجة أن نادي إشبيلية قدم شكوى ضد القناة إلى لجنة المسابقات، بينما ينتظر أن تنضم رابطة الدوري نفسه إلى الشكوى كما اعترف خافيير تيباس، بينما لا يشعر لاعبو ريال مدريد بالراحة مع كل هذا الجدل، إلا أنهم يدركون أن هذا هو النهج التحريري للنادي".
ونقلت "ماركا" عن إذاعة "كوبي"، قولها إن "استراتيجية ريال مدريد تثير توتراً في غرفة الملابس، حيث أعرب اللاعبون عن استيائهم، بمن فيهم المدرب، من استراتيجية النادي الإعلامية".
وتابع التقرير: "يعتقد اللاعبون أن هذه الاستراتيجية تخلق توتراً مفرطاً ينعكس على أدائهم في الملعب، وطالبوا بتهدئة الأوضاع، لكن يبدو أن استراتيجية النادي ستستمر، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة".
ويواجه ريال مدريد في مباراته المقبلة نظيره فالنسيا على ملعب "الميستايا"، يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني.
النادي الملكي يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة جمعها من 26 مباراة.