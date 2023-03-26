تشيلسي يستعد لتقديم 100 مليون جنيه إسترليني لضم فيكتور أوسيمين

ويدرك تشيلسي أنه من غير المرجح أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ما قد يجعل المفاوضات أكثر صعوبة مع أوسيمين، لكن النادي اللندني مستعد لاستعراض قوته المالية والدخول في حرب مزايدة على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لمنح نفسه أفضل فرصة لإتمام الصفقة.

ويمكن أن يحل أوسيمين محل بيير إيمريك أوباميانغ في ملعب ستامفورد بريدج، حيث يواجه المهاجم الغابوني البالغ من العمر 33 عاما مستقبلا غامضا مع البلوز.

وتم ربط كل من مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول وريال مدريد بالتعاقد مع النيجيري أوسيمين بعد موسمه الرائع في إيطاليا.