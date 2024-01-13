ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينتصر على فولهام ويرتقي للمركز الثامن

حقق فريق تشيلسي فوزا مثيرا على حساب نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف الفوز للفريق، كول بالمر، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء.