ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينتصر على فولهام ويرتقي للمركز الثامن
تقدم تشيلسي للمركز الثامن برصيد 31 نقطة
حقق فريق تشيلسي فوزا مثيرا على حساب نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف الفوز للفريق، كول بالمر، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة جزاء.
يعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي الذي يحققه تشيلسي تحت قيادة، ماوريسيو بوكتينيو، لتستمر صحوة الفريق بعد الفوز في الجولتين الماضيتين أمام كريستال بالاس ولوتون تاون.
بهذا الفوز، يتقدم تشيلسي للمركز الثامن برصيد 31 نقطة ويتخطى مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 21 مباراة.