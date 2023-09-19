سبب إزالة صور مرتضى منصور عن أسوار نادي الزمالك

وصدر ضد مرتضى منصور حكم بالحبس لمدة ستة أشهر في قضية سب وقذب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.

وأعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني عقد جمعية عمومية في أكتوبر القادم من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.

سبب إزالة الصور

وأزال نادي الزمالك لوحات وصور مرتضى منصور من أجل استغلال أماكنها لتوفير مساحات إعلانية جديدة تسهم في زيادة الموارد المالية للنادي الذي يعاني من أزمة مالية خانقة.

ونجح نادي الزمالك في الحصول على عروض من شركات لوضع إعلانات في تلك المساحات أعلى سور النادي مقابل مبالغ مالية.