سبب إزالة صور مرتضى منصور عن أسوار نادي الزمالك
انتشر مقطع فيديو يظهر قيام نادي الزمالك بإزالة صور ولافتات لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من أعلى أسوار النادي بعدما ظلت معلقة لسنوات.
ووافقت اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري على إزالة اللافتات التي ظلت كما هي رغم مرور شهر على استقالة مجلس إدارة مرتضى منصور بالكامل من منصبه.
وصدر ضد مرتضى منصور حكم بالحبس لمدة ستة أشهر في قضية سب وقذب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.
وأعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني عقد جمعية عمومية في أكتوبر القادم من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.
سبب إزالة الصور
وأزال نادي الزمالك لوحات وصور مرتضى منصور من أجل استغلال أماكنها لتوفير مساحات إعلانية جديدة تسهم في زيادة الموارد المالية للنادي الذي يعاني من أزمة مالية خانقة.
ونجح نادي الزمالك في الحصول على عروض من شركات لوضع إعلانات في تلك المساحات أعلى سور النادي مقابل مبالغ مالية.
الفريق الأول
على جانب آخر، يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في افتتاح مبارياته بالدوري المحلي بعد أيام من خسارته أمام أرتاسولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وسيعاني الزمالك خلال مواجهة بيراميدز من غياب نجمه أحمدد سيد زيزو بسبب تراكم البطاقات.