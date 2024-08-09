لمع اسم المدرب السعودي سعد الشهري في أوساط مشجعي نادي النصر خلال الأيام الماضية.

وارتبط اسم الشهري بالالتحاق بالجهاز الفني للفريق النصراوي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو كمدرب مساعد.

ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن كاسترو رفض انضمام الشهري إلى جهازه المعاون وتمسك بقراره رغم محاولات إدارة نادي النصر لإقناعه بالاستفادة من الشهري كمساعد له.

أخبار ذات علاقة النصر يتلقى دفعة معنوية كبيرة قبل نصف نهائي السوبر السعودي

وكشف الإعلامي السعودي علي العنزي عبر حسابه على موقع "إكس" عن قرار مفاجئ من جانب سعد الشهري بعد صدمة عدم انضمامه إلى نادي النصر.

وكتب العنزي قائلًا:" بعد صعوبات بانضمامه إلى الطاقم الفني للنصر .. الكابتن سعد الشهري يتفق مع برنامج رياضي للظهور معه في بداية الموسم الجديد".

ولم يعلن العنزي هوية البرنامج التلفزيوني الذي سيظهر به المدرب سعد الشهري في الموسم الجديد.

ولعب سعد الشهري صاحب الـ 44 عامًا بقميص نادي النصر في الفترة بين 2000 إلى 2004 كما دافع عن ألوان أندية الاتفاق، والقادسية، والجبيل.

واتجه الشهري إلى التدريب بعد الاعتزال ، وبدأ رحلته التدريبية مع فريق الشباب في نادي النصر في الفترة بين 2013 إلى 2015.

وتولّى الشهري قيادة منتخب الشباب السعودي، خلال الفترة بين 2015 إلى 2017، كما درب نادي النهضة السعودي وتولّى قيادة فريق الاتفاق موسم 2017 – 2018.

وكانت آخر محطة تدريبية للشهري مع المنتخب الأولمبي السعودي، ولكنه لم يستطع قيادة الأخضر نحو أولمبياد باريس 2024 رغم نجاحه في التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا في نسخة 2022 بأداء مميز إلا أنه فشل في الوصول إلى نهائي النسخة الماضية للبطولة القارية.