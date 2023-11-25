ماكس فرستابن أول المنطلقين بسباق أبوظبي الختامي لموسم فورمولا 1
انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين في الجولة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت بينما انضم شارل لوكلير سائق فيراري إلى بطل العالم ثلاث مرات في الصف الأول على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.
وسينطلق أوسكار بياستري سائق مكلارين من المركز الثالث، على الرغم من أن السائق الأسترالي الصاعد واجه جلسة استماع من قبل المشرفين على السباق بسبب مزاعم إعاقة بيير جاسلي سائق ألبين، بينما احتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الرابع.
وتراجع لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الثاني بعد اللفات الأولى إلى المركز الخامس في نهاية المطاف عندما تجاوز حدود المسار في لفته الأخيرة.
وقال فرستابن، الذي يستطيع إنهاء الموسم بحصده 19 انتصارا في 22 سباقا: "تبدو أيام السباق بأكملها صعبة بعض الشيء حتى الآن، لذا قمنا بالتأكد من تحسن السيارة لخوض التجارب التأهيلية".
وأضاف: "منذ اللفة الأولى، بدا كل شيء متماسكا إلى حد ما ويمكننا بالتأكيد الضغط بشكل أكبر".
وفاز رد بول في 20 سباقا من أصل 21 حتى الآن، وهو رقم قياسي آخر في فورمولا 1، كما فاز فرستابن في أبوظبي على مدار السنوات الثلاث الماضية. وحسم رد بول وفرستابن لقبي الصانعين والسائقين على الترتيب.
وكان السائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاما قد اشتكى أثناء التجارب من تجهيزات سيارته قائلا إن السيارة كانت أشبه بأنها تقفز.
وكان راسل هو الأسرع في اثنتين من حصتي التجارب ولوكلير في الثالثة، مما حفز الآمال بأن فرستابن قد لا ينجح في تحقيق كل ما يريده وأثار الشكوك حتى داخل رد بول.
وقال كريستيان هورنر، رئيس فريق رد بول والذي بدت عليه السعادة، لفرستابن عبر دائرة اتصال الفريق: "أحسنت يا صديقي. لقد أهديتني للتو 500 يورو من هيلموت (ماركو مستشار رياضة السيارات في رد بول) وهو ما يعد أمرا صعبا للغاية".
ورد فرستابن: "هيلموت خسر رهانه؟ في أي عالم نعيش؟".
وقال هورنر: "كان الرهان أن تكون في الصف الأول يا صديقي".
وكان مركز أول المنطلقين هو رقم 12 لفرستابن هذا الموسم، معادلا رقم نايجل مانسيل بطل 1992 والبالغ 32 مرة في مركز أول المنطلقين على مدار مسيرته، ويعادل رقم أصحاب المركز السابع في قائمة أكثر المنطلقين من المركز الأول على مر العصور.
* هاميلتون في المركز 11
يبدو مكلارين في رهان جيد للاحتفاظ بالمركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، مع وجود فرناندو ألونسو فقط من صفوف منافسه أستون مارتن ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث يحتل السائق الإسباني المركز السابع خلف يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.
وسينطلق لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات من المركز 11 فقط بعد أن تفوق عليه راسل.
وكان البريطاني البالغ من العمر 38 عاما قد اشتكى لمهندس السباق بيتر بونينجتون عبر دائرة الاتصال الخاصة بالفريق من أن "هناك شيئا غير سليم في هذه السيارة".
وخرج كارلوس ساينز سائق فيراري عند أول عقبة وسيبدأ من المركز 16 في ضربة لآمال الفريق الإيطالي في تجاوز مرسيدس نحو المركز الثاني في ترتيب الصانعين.
ولا يفصل بين الفريقين سوى أربع نقاط فقط في المعركة الكبيرة المتبقية في البطولة التي يهيمن عليها رد بول وفرستابن.
وخرج ساينز من التجارب التأهيلية في الثواني الأخيرة من المرحلة الأولى بسبب بيريز، الذي انتقل من منطقة الخطر إلى المركز الثاني خلف فرستابن، بعد أن كان آخر من خرج من حارة الصيانة في النهاية ليواجه تزاحما على الحلبة من سيارات المنافسين.
وقال ساينز: "لا أعتقد أن بعض السائقين الذين أنهوا مشاركتهم في التجارب قد انطلقوا بشكل جيد للغاية. لكن هذا خطأنا (هذه المرة)، فقد خرجنا متأخرين للغاية على الحلبة.. واجهنا مشكلة في الجناح الأمامي مما أدى إلى تأخيرنا قليلا لذا نحتاج فقط إلى إلقاء نظرة على ما كان يمكننا القيام به بشكل أفضل".
وسينطلق لانس سترول سائق أستون مارتن من المركز الثالث عشر.
وسيكون لوجان سارجنت سائق وليامز في المركز الأخير بعد أن تم استبعاد أفضل لفة له لتجاوزه حدود المسار، وسينهى السائق الأمريكي الصاعد الموسم بعد أن تفوق عليه زميله في الفريق أليكس ألبون في كل سباق.
وسيبدأ ألبون من المركز 14 بينما سينطلق دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري من المركز 15، حيث تفصل بين الفريقين سبع نقاط في صراع على المركز السابع في الترتيب العام.