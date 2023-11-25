ماكس فرستابن أول المنطلقين بسباق أبوظبي الختامي لموسم فورمولا 1

وسينطلق أوسكار بياستري سائق مكلارين من المركز الثالث، على الرغم من أن السائق الأسترالي الصاعد واجه جلسة استماع من قبل المشرفين على السباق بسبب مزاعم إعاقة بيير جاسلي سائق ألبين، بينما احتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الرابع.

وتراجع لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الثاني بعد اللفات الأولى إلى المركز الخامس في نهاية المطاف عندما تجاوز حدود المسار في لفته الأخيرة.

وقال فرستابن، الذي يستطيع إنهاء الموسم بحصده 19 انتصارا في 22 سباقا: "تبدو أيام السباق بأكملها صعبة بعض الشيء حتى الآن، لذا قمنا بالتأكد من تحسن السيارة لخوض التجارب التأهيلية".

وأضاف: "منذ اللفة الأولى، بدا كل شيء متماسكا إلى حد ما ويمكننا بالتأكيد الضغط بشكل أكبر".