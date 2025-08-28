الموعد والقنوات الناقلة ونظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

كتب – نور الدين ميفراني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، لإمارة موناكو، حيث تجرى قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 وسط توقعات بموسم ثان أقوى من الصيغة الجديدة للمسابقة.

وتنطلق القرعة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتنقل على قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، والحسابات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب".

ويشارك 36 فريقًا في تلك النسخة من دوري أبطال أوروبا، وهي الثانية بعد تطبيق النظام الجديد الذي طبق الموسم الماضي.

ويتم تقسيم الفرق المشاركة على 4 أوعية، حسب تصنيفها، حيث يواجه كل فريق 8 منافسين، بواقع 4 مباريات على ملعبه، ومثلها خارجه.

ولا يستطيع فريق مواجهة آخر من الاتحاد ذاته الذي ينتمي إليه، في تلك المرحلة من البطولة، ويمكنه مواجهة فريقين من بلد واحد.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى بشكل مباشر إلى دور الـ16، في حين أن الأندية التي تحتل المراكز بين 9 و24 ستخوض مرحلة الملحق، والتي تتكون من مباراتي ذهاب وإياب، فيما تغادر المسابقة الأندية المحتلة ما بين المركز الـ25 والـ36.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا:

تأهل 29 فريقًا بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، سواء من دورياتهم المحلية أو بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أو البديل أو التصنيف حسب الأداء الأوروبي، في حين جاء تأهل الفرق السبعة المتبقية من خلال جولة تصفيات.

إنجلترا: ليفربول، آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي.

إسبانيا: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو.

إيطاليا: نابولي، إنتر ميلان، أتالانتا، يوفنتوس.

ألمانيا: بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، بروسيا دورتموند.

فرنسا: باريس سان جيرمان، مارسيليا، موناكو.

هولندا: آيندهوفن، أياكس.

البرتغال: سبورتينغ لشبونة.

بلجيكا: رويال يونيون سانت جيلواز.

تركيا: غلطة سراي.

التشيك: سلافيا براغ.

بطل دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان (ولكن تم استبداله بأولمبياكوس اليوناني بعدما ضمن الفريق الفرنسي مشاركته كونه بطل الدوري المحلي).

بطل الدوري الأوروبي: توتنهام.

حسب التصنيف الأوروبي وفقًا للأداء: نيوكاسل يونايتد، فياريال.

المتأهلون من التصفيات: كيرات، بافوس، بودو غليمت، قره باغ، كلوب بروج، بنفيكا، وكوبنهاغن.

المستويات الأربعة للقرعة:

المستوى الأول: ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

المستوى الثاني: آرسنال وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وأتالانتا وفياريال ويوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت وكلوب بروج.

المستوى الثالث: توتنهام وآيندهوفن وأياكس ونابولي وسبورتينغ لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براغ وبودو غليمت وأولمبيك مارسيليا.

المستوى الرابع: كوبنهاغن وموناكو وغلطة سراي ورويال سانت جيلواز وكراباغ ونيوكاسل وأتلتيك بلباو وبافوس وكيرات ألماتي.

مواعيد مرحلة مباريات الدوري:

1- الجولة الأولى.. من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

2- الجولة الثانية.. من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

3- الجولة الثالثة.. من 21 إلى 22 أكتوبر 2025.

4- الجولة الرابعة.. من 4 إلى 5 نوفمبر 2025.

5- الجولة الخامسة.. من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

6- الجولة السادسة.. من 9 إلى 10 ديسمبر 2025.

7- الجولة السابعة.. من 20 إلى 21 يناير 2026.

8- الجولة الثامنة.. يوم 28 يناير 2026.