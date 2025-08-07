كارثة رياضية.. تعليق صادم بعد رحيل إينيغو مارتينيز إلى النصر السعودي

أثار خبر اقتراب رحيل المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز عن صفوف برشلونة إلى النصر السعودي موجة من الغضب والانتقادات الحادة داخل الأوساط الكتالونية، خصوصًا في ظل الطريقة التي تمت بها الصفقة دون استفادة النادي من أي مقابل مالي.

عدد من الصحفيين المقربين من برشلونة لم يخفوا غضبهم، وكان أبرزهم الصحفي الإسباني فيكتور لوزانو نيييتو، الذي شنّ هجومًا لاذعًا على إدارة النادي، واعتبر ما حدث "كارثة رياضية" بكل المقاييس.

ويقترب النصر السعودي من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع إنييغو مارتينيز، قادمًا من برشلونة، في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإسباني فيكتور لوزانو نيييتو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": رحيل إينيغو مارتينيز هو كارثة رياضية.. يرحل لاعب يُعد من الركائز الأساسية على المستوى الرياضي، ويمتلك أكبر قدرة على القيادة داخل غرفة الملابس.

وتابع لوزانو انتقاده بشكل أكثر حدة، قائلاً: "يغادر إلى السعودية دون أن يحصل النادي على يورو واحد، فيما هناك يتم دفع 50 مليونًا لأي لاعب عادي".

وأضاف: "هذا هو الصيف الخامس على التوالي الذي لا يمتلك فيه برشلونة هامشًا للعب المالي النظيف.. أمر جنوني!".

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مارتينيز لم يكن يخطط للرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي، بل كان يرغب في الاستمرار والمنافسة على مركزه تحت قيادة المدرب هانزي فليك، لكن عرض النصر المغري قلب الموازين، لا سيما أن الراتب المعروض عليه يفوق راتبه الحالي في برشلونة بمقدار الضعف.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة كان قد أبرم اتفاقًا سابقًا مع مارتينيز خلال فترة التجديد، يقضي بمنحه الحق في الرحيل مجانًا في حال وصول عرض قوي من أحد أندية الدوري السعودي، وهو ما تحقق بالفعل خلال الأيام الماضية، لتتم الصفقة بهدوء تام لكن مع تداعيات صاخبة.

ورغم أن انتقال مارتينيز للنصر يمثل مكسبًا كبيرًا للنادي السعودي، فإن الخسارة تبدو فادحة لبرشلونة، الذي يعاني أساسًا من أزمة مالية حادة وعدم وجود مرونة في قواعد اللعب المالي النظيف.

رحيل مارتينيز بهذه الطريقة فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن قدرة برشلونة على الحفاظ على استقراره الفني في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب كان يُعد أحد الركائز الدفاعية، ويمتلك خبرات كبيرة من شأنها أن تساعد الفريق في المنافسات المحلية والقارية.