محمد صلاح كان يبكي.. كشف تفاصيل تعامل مورينيو السيئ مع نجم ليفربول
تحدث النيجيري جون أوبي ميكيل عن فترة النجم المصري محمد صلاح في تشيلسي حين لعبا معا تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مؤكدا أنها جعلت من نجم ليفربول الحالي لاعبا قويا.
وقضى محمد صلاح موسمين ونصف الموسم لاعبا لتشيلسي بعد انتقاله من بازل السويسري في كانون الثاني / يناير 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني لكنه لم يقدم مستوى مميزا، وتمت إعارته لأندية في إيطاليا بعد نصف موسم صعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.
وتحدت النيجيري جون أوبي ميكيل عن إحدى الفترات في مسيرة محمد صلاح رفقة تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو حين لعب بشكل سيىء وقال: "أعتقد أن محمد صلاح قدم مباراة سيئة ودخل مورينيو وعنفه بشكل كبير، لقد كان يبكي، ما حدث أن مورينيو لم يتركه يلعب الشوط الثاني".
وأضاف الدولي النيجيري السابق لصحيفة "ديلي ميل": "كان من السهل أن يقول له لم تلعب جيدا ويغيره ويرسله للجلوس لكن مورينيو قبل ذلك انتقده بشدة ثم قام بتبديله".
وبعد مسيرته الفاشلة في تشيلسي ورغم انتقادات جوزيه مورينيو تألق المصري محمد صلاح في مسيرته بعد رحيله رفقة فيورنتينا وروما في إيطاليا وحاليا في ليفربول حيث يعتبر أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يكن محمد صلاح الوحيد الذي أبعده جوزيه مورينيو بل أيضا النجم البلجيكي كيفن دي بروين وقال جون أوبي ميكيل: " كيفن كان دائمًا رجلًا غير واضح، كان دائمًا وحيدًا، كان دائمًا في حالة مزاجية سيئة، كان دائمًا غاضبًا. لا يمكنك إخراج أي شيء منه أبدًا، لكن الآن، عندما أشاهده يلعب ... يا لها من فرحة. يا لها من متعة المشاهدة".
وأضاف النجم النيجيري حول تأثير فترتهم السيئة في تشيلسي على اللاعبين دي بروين وصلاح وإن كانت سببا في جعلهم أقوى وأفضل قال: "أعتقد ذلك عندما أنظر إلى الأمر، يمكنك أيضًا أن تضيف روميلو لوكاكو أيضًا، لقد ذهب إلى إنتر ميلان لكنه عاد ولم ينجح الأمر، لكن عندما ألقي نظرة على كيفن دي بروين ومحمد صلاح، وما أصبحا عليه الآن، أفضل اللاعبين في العالم، إنه لأمر مدهش رؤيتهما. أصبحا أقوى جسديًا، وأصبحا أسرع. لا أعلم ماذا حدث لهما!".