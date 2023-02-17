محمد صلاح كان يبكي.. كشف تفاصيل تعامل مورينيو السيئ مع نجم ليفربول

وقضى محمد صلاح موسمين ونصف الموسم لاعبا لتشيلسي بعد انتقاله من بازل السويسري في كانون الثاني / يناير 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني لكنه لم يقدم مستوى مميزا، وتمت إعارته لأندية في إيطاليا بعد نصف موسم صعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتحدت النيجيري جون أوبي ميكيل عن إحدى الفترات في مسيرة محمد صلاح رفقة تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو حين لعب بشكل سيىء وقال: "أعتقد أن محمد صلاح قدم مباراة سيئة ودخل مورينيو وعنفه بشكل كبير، لقد كان يبكي، ما حدث أن مورينيو لم يتركه يلعب الشوط الثاني".

وأضاف الدولي النيجيري السابق لصحيفة "ديلي ميل": "كان من السهل أن يقول له لم تلعب جيدا ويغيره ويرسله للجلوس لكن مورينيو قبل ذلك انتقده بشدة ثم قام بتبديله".