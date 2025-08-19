ظهور جنوني.. كيف دمّر جواو فيليكس دفاعات الاتحاد السعودي؟

قاد البرتغالي جواو فيليكس فريق النصر للتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد (2-1) في مواجهة مثيرة شهدت تألقًا لافتًا من اللاعب في أول ظهور رسمي له مع العالمي.

وسجل فيليكس هدف الفوز الثمين في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي (1-1)، ليضع بصمته سريعًا ويمنح فريقه بطاقة العبور إلى النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل، حيث افتتح ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك برغوين التعادل للاتحاد عند الدقيقة السادسة عشرة، ليبقى الحسم مؤجلًا حتى الشوط الثاني.

وفي النهائي المرتقب، ينتظر النصر السعودي مواجهة الفائز من مباراة القادسية والأهلي المقررة غدًا، في صراعه على اللقب بعد أن كان أخفق في الموسم الماضي في التتويج وخسر أمام الهلال (4 ـ 1).

بعيدًا عن هدفه الحاسم، قدم جواو فيليكس أداءً استثنائيًا على الصعيد الفردي، حيث حصل على تقييم (8.2) من موقع "سوفا سكور" ليكون الأفضل في أرض الملعب، وسجل هدفه بعد صناعة مميزة من مواطنه كريستيانو رونالدو، وكانت له أربع تسديدات، إحداها ارتطمت بالقائم.

وبلغت دقة مراوغات جواو فيليكس 50% بعدما نجح في ثلاث محاولات من أصل ست، بينما فاز بعشرة التحامات من أصل 17 خاضها أمام مدافعي الاتحاد.

وعلى صعيد التمريرات، وصلت دقتها إلى 82% بعد أن مرر 14 كرة صحيحة من أصل 17.

وبهذا الظهور الأول، أثبت فيليكس أنه قادر على صناعة الفارق، وأنه صفقة قادرة على تغيير ملامح النصر في الموسم الجديد.