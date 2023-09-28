كأس السوبر المصري للأبطال: إعلان الجوائز والأندية المشاركة وموقف الزمالك

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضي، والشركة المتحدة للرياضة في مصر، عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، بمشاركة 4 فرق.

وتقررت إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق، من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل، في دولة الإمارات.

والفرق المشاركة هي: بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري العام المصري الممتاز.

وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة في النسخة المقبلة، هي: الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.