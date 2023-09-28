كأس السوبر المصري للأبطال: إعلان الجوائز والأندية المشاركة وموقف الزمالك
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "السوبر المصري للأبطال" جوائز البطولة في نسختها الأولى المقررة إقامتها، نهاية العام الجاري، بين 4 أندية مصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضي، والشركة المتحدة للرياضة في مصر، عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، بمشاركة 4 فرق.
وتقررت إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق، من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل، في دولة الإمارات.
والفرق المشاركة هي: بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري العام المصري الممتاز.
وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة في النسخة المقبلة، هي: الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.
موقف الزمالك لو فاز بكأس مصر
وأعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة استبعاد الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الجديدة، حتى وإن تُوج بكأس مصر
وكان الزمالك اعتذر عن عدم مشاركته في كأس السوبر في نسخته الأخيرة، وشارك بيراميدز بدلاً منه وتُوج الأهلي حينها باللقب.
وقال العطار في مؤتمر صحفي لإعلان عن جوائز البطولة: "الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر المصري، الموسم الماضي، وبناءً عليه سيتم استبعاده في البطولة المقبلة".
وبالتالي أسفرت المواجهات عن مباراتين، الأولى الأهلي ضد سيراميكا، والثانية بيراميدز ضد إنبي أو فيوتشر.
جوائز البطولة
أعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار، وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية.
بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار، وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.