القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وتيرول

يخوض فريق ريال مدريد، بقيادة تشابي ألونسو، مباراة ودية مساء اليوم ضد فريق تيرول النمساوي على ملعب تيفولي ستاديون في إنسبروك، ضمن استعداداته لانطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

جاءت هذه المباراة بعد عودة الفريق الملكي إلى التدريبات في مدريد، حيث ستكون محطة مهمة لاختبار مستوى اللاعبين قبل مواجهة أوساسونا في الجولة الأولى من لا ليغا، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 19 أغسطس على ملعب سانتياغو برنابيو.

غيابات بارزة

سيغيب عن المباراة عدد من نجوم الريال، أبرزهم: جود بيلينغهام، فيرلان ميندي، وإدواردو كامافينغا، الذين لا يزالون ضمن برنامج التعافي من الإصابات، بالإضافة إلى فيدريكو فالفيردي.

من ناحية أخرى، استدعى ألونسو جميع اللاعبين المتاحين؛ ما قد يمنح الفرصة للاعب الشاب ألفارو كاريراس لخوض أولى مشاركاته مع الفريق الأول.

ويُعد تيرول خصمًا ليس بالهين، حيث يلعب في البطولة النمساوية الممتازة، وقد بدأ مشواره هذا الموسم بقوة، حيث حقق فوزين في الدوري، كما سحق نظيره ترايسكيرشن بأربعة أهداف نظيفة في كأس النمسا.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

ستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد تيرول، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وسيتم بث المباراة على قنوات: "قناة ريال مدريد – الشارقة – والكويت الرياضية".