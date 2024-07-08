عدد ألقاب ريال مدريد وبرشلونة منذ تطبيق تقنية الـVAR

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على عدد ألقاب قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة منذ تطبيق تقنية حكم الفيديو الـVAR، بدءًا من موسم 2018-19.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الاثنين، إن هناك عبارة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل عام 2018، مع اقتراب إعلان تطبيق تقنية حكم الفيديو الـ (VAR) رسميًّا في كرة القدم الإسبانية، وكانت تقول "عندما يتم اعتماد تقنية الفار، لن يفوز ريال مدريد بأي لقب مرة أخرى".

وأضافت الصحيفة: "كان الكثيرون يؤمنون بنظرية مفادها أن ريال مدريد كان يتمتع تاريخيًّا بميزة تفضيل الحكام له، وهو اتهام عاناه النادي الملكي منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، عندما بدأ في فرض سيطرته في إسبانيا وأوروبا".

وتابع التقرير: "تم اعتماد تقنية الـVAR في إسبانيا في موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي أعقب الثلاثية التاريخية لزيدان في دوري أبطال أوروبا، وفي الوقت الذي كان فيه ريال مدريد يمر بعملية تدمير ذاتي على جميع المستويات، من رحيل زيدان، ومغادرة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، إلى موسم كارثي لريال مدريد، إذ لم يفز سوى بلقب واحد وهو كأس العالم للأندية".

وأوضح التقرير أنه مع بدء تقنية "الفار" حقق ريال مدريد 12 لقبًا، متقدمًا على منافسيه الرئيسيين في إسبانيا بفارق شاسع، إذ حقق برشلونة 5 ألقاب، بينما حقق أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو لقبين لكل منهما.

حصاد ريال مدريد في عصر تقنية الـVAR

ويشمل حصاد ريال مدريد في عصر تقنية حكم الفيديو، وفقًا للصحيفة: "3 ألقاب في الليغا، لقبين في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الإسبانية، لقبًا واحدًا في كأس السوبر الأوروبية، لقبين في كأس العالم للأندية، ولقبًا واحدًا في كأس الملك".

وعلى مستوى الدوريات الأوروبية يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بعد مانشستر سيتي (15 لقبًا)، وبايرن ميونخ (14 لقبًا) في عصر الفار.

ومنذ موسم 2018-19، فاز بايرن ميونخ بـ14 لقبًا، من بينها 5 ألقاب في البوندسليغا ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.