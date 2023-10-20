ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام التعاون (فيديو)
واصل نادي الاتحاد نزيف النقاط في الدوري السعودي، وتعادل أمام التعاون خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، بالجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.
وكان كريم بنزيما بطل القصة بعد أن أحرز هدفي اللقاء، الأول لفريقه، والآخر لأصحاب الأرض ولكن بنيران صديقة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة وضع الفرنسي كريم بنزيما فريقه الاتحاد في المقدمة بعد أن افتتح التسجيل برأسية مستغلا عرضية من البرازيلي كورنادو في الدقيقة 22.
ولم تدم فرحة بنزيما طويلا، حيث أحرز بالخطأ هدفًا في مرماه بالدقيقة 26، عن طريق رأسية أيضًا، ليمنح التعاون نقطة المباراة.
وحافظ فريق التعاون على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الرابعة تواليا وعزز موقعه في وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.
فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: