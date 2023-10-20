ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام التعاون (فيديو)

وكان كريم بنزيما بطل القصة بعد أن أحرز هدفي اللقاء، الأول لفريقه، والآخر لأصحاب الأرض ولكن بنيران صديقة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة وضع الفرنسي كريم بنزيما فريقه الاتحاد في المقدمة بعد أن افتتح التسجيل برأسية مستغلا عرضية من البرازيلي كورنادو في الدقيقة 22.

ولم تدم فرحة بنزيما طويلا، حيث أحرز بالخطأ هدفًا في مرماه بالدقيقة 26، عن طريق رأسية أيضًا، ليمنح التعاون نقطة المباراة.